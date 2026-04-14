Sześć rozbitych aut, dwie ofiary i nagranie, które mrozi krew w żyłach

Tragiczny wypadek w Łomiankach na nagraniu
Źródło: TVN24
Rozpędzone Audi jedzie lewym pasem i taranuje Toyotę przed nim. Ta dachuje i uderza w kolejne auta. Tak wyglądał na nagraniu tragiczny wypadek na "siódemce" w podwarszawskich Łomiankach.

W sieci pojawiło się nagranie z kamery samochodowej, na którym uchwycony został moment tragicznego wypadku na DK7 w Łomiankach. W wyniku zderzenia kilku samochodów zginęły dwie osoby - pasażerowie Toyoty, która dachowała. Jej kierowca trafił do szpitala.

Na nagraniu widać moment, kiedy samochód marki Audi z dużą siłą uderza w jadącą lewym pasem Toyotę. W wyniku uderzenia, drugi pojazd koziołkuje, sunie po asfalcie będąc już na dachu i uderza w kolejne auta. Odłamki jego karoserii są rozrzucone po całej szerokości jezdni. Łącznie w karambolu brało udział sześć aut.

Tragiczny wypadek w Łomiankach
Przesłuchanie podejrzanych

W związku z tym wypadkiem, kilka godzin po tragedii, stołeczna policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Jak informował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba, z zatrzymanymi nie były przeprowadzone jeszcze żadne czynności, ponieważ obaj mężczyźni byli w stanie po spożyciu alkoholu. Ich przesłuchanie rozpocznie się we wtorek o godzinie 12.

Policjanci zwrócili się o kontakt do osób, które były świadkami wypadku lub posiadają nagrania z wideorejestratorów samochodowych.

"Szczególnie prosimy o kontakt osoby podróżujące w chwili zdarzenia pojazdem najprawdopodobniej marki Renault koloru czerwonego, poruszającym się równolegle do miejsca wypadku" - zaznaczyła we wpisie na portalu X Komenda Stołeczna Policji.

Kontakt z Komendą Policji w Starych Babicach: tel. 47 72 43 900 (całodobowo), mail dyzurny.zachod@ksp.policja.gov.pl.

Dwie ofiary wypadku. Zatrzymania po ucieczce. Ważny apel

Koszmarny wypadek w Łomiankach, dwie ofiary

Dariusz Gałązka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki