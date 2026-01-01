Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Od dzisiaj w Polsce jest sześć nowych miast

Stanisławów
W Polsce przybędzie 30 miast (wideo archiwalne z 28 grudnia 2023 roku)
Źródło: TVN24
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od 1 stycznia w Polsce jest sześć nowych miast. Trzy na Mazowszu, a po jednym w województwach: lubelskim, opolskim i śląskim. Zmieniły się też granice niektórych miast, w tym Radomia. 

Rozporządzenie Rady Ministrów, które zostało opublikowane 31 lipca, od 1 stycznia 2026 roku wprowadza zmiany w podziale terytorialnym państwa. Chodzi o zmiany granic gmin i miast, nadanie statusu miasta miejscowościom i zmiany nazwy gminy.

Od 1 stycznia miastami są trzy miejscowości w województwie mazowieckim: Stanisławów (pow. miński), Małkinia Górna (pow. ostrowski) i Staroźreby (pow. płocki).

Prawa miejskie odzyskał po 156 latach

Stanisławów to miejscowość z długą miejską historią. Prawa miejskie uzyskał 2 maja 1523 roku od książąt mazowieckich. Stracił je w 1870. Stało się to m.in. w ramach rosyjskich represji po upadku Powstania Styczniowego. Obecnie Stanisławów liczy około 1,7 tysiąca mieszkańców.

Stanisławów odzyska prawa miejskie po 156 latach
Stanisławów odzyska prawa miejskie po 156 latach
Źródło: Google Maps

Zaczynają miejską historię

Małkinia Górna to miejscowość w powiecie ostrowskim, ma blisko pięć tysięcy mieszkańców i bogatą historię. Nazwa po raz pierwszy pojawiła się w dokumencie z 1203 roku.

Staroźreby to z kolei miejscowość w powiecie płockim, która ma ponad siedem tysięcy mieszkańców. Najstarsze ślady osadnictwa na jej obszarze pochodzą z XI-XII w. Początki wsi sięgają końca XVI wieku.

W województwie mazowieckim jest obecnie 114 miast.

Poza Mazowszem status miasta uzyskały trzy inne miejscowości w Polsce: Janów Podlaski (powiat bialski - Lubelskie), Branice (powiat głubczycki - Opolskie) oraz Janów (powiat częstochowski - Śląskie).

Zmiany granic gmin, w tym Radomia

Od 1 stycznia nastąpiły, także zmiany dotyczące ustalenia granic gmin.

W województwie mazowieckim do gminy Zakrzew dołączono 1,63 ha Lasu Kapturskiego. Zwiększyła się powierzchnia Radomia - o 97,16 ha z gminy Jedlnia-Letnisko, 119,26 ha z gminy Kowala i 112,23 ha z gminy Jastrzębia.

Pierwsza zmiana granic miasta od 40 lat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwsza zmiana granic miasta od 40 lat

Radom

Rada Ministrów zgodziła się, by w województwie lubelskim zmienić granice gminy Chełm, do której włączono dwa obszary – 31,5 ha i 43,98 ha terenów miasta Chełm. W województwie małopolskim do gminy Rytro weszło 1,40 ha sołectwa Młodów z gminy Piwniczna-Zdrój, a do tej gminy 1,22 ha terenu wsi Sucha Struga z gminy Rytro, a do gminy Niepołomice – 3,22 ha gminy Kłaj.

W województwie pomorskim włączone do Słupska zostało 416,05 ha obrębu Bolesławice z gminy Kobylnica. Do Lęborka od nowego roku należy część terenów gminy Nowa Wieś Lęborska – 129,42 ha obrębu Małoszyce, 63,93 ha obrębu Kębłowo Nowowiejskie i 129,70 ha obrębu Nowa Wieś Lęborska. Z kolei do miasta Ustka z gminy Ustka trafiło 275,86 ha obrębu Przewłoka

W województwie śląskim miasto Radzionków zostało powiększone 0,51 ha kosztem miasta Piekary Śląskie z obrębu Piekary Wielkie.

Rząd zmienił też granice miast w województwie lubuskim. Włączone do miasta Strzelce Krajeńskie od 1 stycznia zostało 33,62 ha obrębu Licheń należące wcześniej do gminy Strzelce Krajeńskie, a do miasta Zbąszynek 93,46 ha obrębu Kosieczyn z terenu gminy Zbąszynek.

11 nowych miast na Mazowszu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

11 nowych miast na Mazowszu

Nową nazwę – Bratian – otrzymała natomiast wiejska gmina Nowe Miasto Lubawskie w woj. warmińsko-mazurskim. Bratian odróżni się w ten sposób od sąsiedniego powiatowego Nowego Miasta Lubawskiego.

Rok na rozpatrzenie wniosków

Rząd rozpatruje wnioski samorządów w ciągu roku od dnia ich złożenia, nie później jednak niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana.

Zgoda samorządów na zmianę granic jest istotnym argumentem, który jest brany pod uwagę w procedurze rozpatrywania wniosków, ale nie jest warunkiem podjęcia decyzji przez Radę Ministrów, bo rząd nie jest związany opinią zainteresowanych samorządów ani wynikami konsultacji społecznych. 

OGLĄDAJ: Powitaj z nami Nowy Rok. Oglądaj TVN24
Nowy Rok

Powitaj z nami Nowy Rok. Oglądaj TVN24

Nowy Rok
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop/ads

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Udostępnij:
TAGI:
MSWiASamorządRadomRada miasta
Czytaj także:
Dom Józefa Piłsudskiego tzw. dworek "Milusin" został wpisany do rejestru zabytków
Mazowsze ma nowy zabytek
Okolice
PKiN Zegar Milenijny
Sterowany z satelity. Odmierzy ostatnie sekundy do Nowego Roku
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
"Lotnisko w Modlinie przywróciło pełną funkcjonalność operacyjną". Opóźnienia są nadal
Okolice
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Zniknęły kilkadziesiąt lat temu, cenne wolumeny trafiły na internetową aukcję
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierował autem. Usłyszał zarzut, musi opuścić Polskę
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie na kolei. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegał pasażerów
Okolice
Policjanci zatrzymali kierowcę, który nie posiadał przy sobie dokumentów, a w jego aucie było czuć zapach marihuany
Chciał ukryć zapach narkotyków, powiesił folię
Okolice
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańcy ponad 120 budynków nie mieli ogrzewania przez całą noc
Praga Północ
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Śnieg znika z jezdni, na chodnikach miejscami wciąż biało
Zima na Lotnisku Chopina
Lotnisko Chopina: odladzanie samolotów może powodować opóźnienia lotów
Włochy
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Wokół Warszawy coraz trudniej będzie kupić alkohol nocą
Klaudia Kamieniarz
Odnowiony pociąg SKM typu elf
Awaria na kolei pod Warszawą, były utrudnienia
Okolice
Przejście dla pieszych na Marszałkowskiej
"Liczby potwierdzają - przejście było i jest potrzebne"
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
METEO
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Śnieżyca w Warszawie, trudne warunki nie tylko na drogach
Ulice
Strażnicy miejscy zauważyli rozbite auto
Rozbite auto i historia o nieznajomym, który chciał się przejechać
Praga Południe
Zderzenie w okolicy Mławy
Zderzenie czterech pojazdów na ekspresówce
Okolice
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Odpowie za śmierć znajomego. Do zabójstwa się nie przyznaje
Okolice
Miś Uszatek wrócił do Łodzi
Odnaleźli Colargola, Uszatka i Pik-Poka. Lalki wróciły do Łodzi
TVN24
Świąteczny pociąg metra
Komunikacja "zwolniła obroty". Rozkłady na sylwestra, Nowy Rok i Trzech Króli
Komunikacja
Wypadek pod Mławą
Na śliskiej nawierzchni uderzyła w drzewo. Zginęła
Okolice
Zatrzymany za groźby karalne i znęcanie trafił do aresztu
"Zaczął kopać w drzwi, grożąc kobiecie i dzieciom". Miał maczetę
Ochota
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo Mai z Mławy. Sąd apelacyjny ocenił odmowę wydania listu żelaznego
Okolice
Skradzione ogrodzenie
Ukradli ogrodzenie wraz z bramą i furtką
Okolice
Powitanie Nowego Roku na placu Zamkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz fajerwerków w sylwestra? Warszawa przygląda się Krakowowi
Atak nożownika w Żyrardowie. Podejrzany został zatrzymany
Brutalny atak nożownika. Kilkukrotnie ranił 45-latka
Okolice
Protest rolników (zdjęcie ilustracyjne)
Rolnicy protestowali w Wiskitkach
Okolice
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
"Ratunku, pomocy, ja mam roczne dziecko"
Praga Północ
Pożar mieszkania w Łomiankach
Seria pożarów w nocy. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Psy zagryzły kaczki w parku
"Wbiegły na taflę lodu pokrywającą zbiornik i zagryzły ptaki"
Mokotów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki