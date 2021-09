Podkowa Leśna wygrała 100 tysięcy złotych w konkursie szczepionkowym

Burmistrz Podkowy Leśnej: to zasługa mieszkańców

W gminie mieszka około 3,8 tys. osób, z czego - jak przyznaje sam burmistrz - większość mieszkańców stanowią seniorzy. 91 proc. to osoby w wieku 70 plus. - Podkowianie poszli do szczepień, gdy tylko była taka możliwość. To jest pewnie kompilacja wielu czynników związanych z przyzwyczajeniem do profilaktyki. Programy szczepień przeciwko grypie mają tu też znaczenie dla seniorów. To te, które organizuje miasto i jeszcze programy związane z onkologią. Mieszkańcy są przyzwyczajeni, że trzeba dbać o siebie. Do tego dochodzi pragmatyka, np. podróżowanie turystyczne i biznesowe oraz świadomość i odpowiedzialność obywatelska - wskazuje Tusiński pytany o to, co przyczyniło się do sukcesu. Burmistrz jednocześnie przyznaje, że bardzo szybko gminie udało się osiągnąć 67 proc. wyszczepień.