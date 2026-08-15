Okolice Uderzył w sarnę, zginęła pasażerka auta Oprac. Katarzyna Kędra |

Dzikie zwierzęta na drodze Źródło wideo: TVN Turbo Źródło zdj. gł.: Warmińsko-Mazurska Policja

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Jak przekazała nam w sobotę oficer prasowa zwoleńskiej policji aspirant Katarzyna Słyk, do zdarzenia doszło w piątek około godziny 22.15 w miejscowości Sycyna.

- Przed nadjeżdżający samochód osobowy marki BMW, którym podróżowały dwie osoby, wbiegła sarna. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 34-letnia pasażerka. Na miejscu czynności były prowadzone pod nadzorem prokuratora - przekazała policjantka.

Dalej sprawą zajmować się będą policjanci z komendy powiatowej w Zwoleniu.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym

➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 3️⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 1⃣7️⃣2️⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/I0VHUIrQmk — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 15, 2026 Rozwiń

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Zachowaj szczególną ostrożność

Policjanci przypominają, że największe ryzyko spotkania dzikich zwierząt na drodze występuje o świcie i o zmierzchu. Szczególnie niebezpieczne są tereny w pobliżu lasów, pól i łąk. W takich miejscach warto zwolnić i uważnie obserwować pobocza.

Jeśli zauważysz znak ostrzegający przed dziką zwierzyną, zachowaj szczególną ostrożność.

W razie nagłego wtargnięcia zwierzęcia nie wykonuj gwałtownych manewrów, które mogą skończyć się czołowym zderzeniem lub dachowaniem.

Każdy kierowca powinien mieć świadomość, że droga w rejonie lasu to nie tylko inni uczestnicy ruchu, ale także dzikie zwierzęta, które mogą pojawić się w każdej chwili.