Uderzył w sarnę, zginęła pasażerka auta
Jak przekazała nam w sobotę oficer prasowa zwoleńskiej policji aspirant Katarzyna Słyk, do zdarzenia doszło w piątek około godziny 22.15 w miejscowości Sycyna.
- Przed nadjeżdżający samochód osobowy marki BMW, którym podróżowały dwie osoby, wbiegła sarna. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 34-letnia pasażerka. Na miejscu czynności były prowadzone pod nadzorem prokuratora - przekazała policjantka.
Dalej sprawą zajmować się będą policjanci z komendy powiatowej w Zwoleniu.
Zachowaj szczególną ostrożność
Policjanci przypominają, że największe ryzyko spotkania dzikich zwierząt na drodze występuje o świcie i o zmierzchu. Szczególnie niebezpieczne są tereny w pobliżu lasów, pól i łąk. W takich miejscach warto zwolnić i uważnie obserwować pobocza.
- Jeśli zauważysz znak ostrzegający przed dziką zwierzyną, zachowaj szczególną ostrożność.
- W razie nagłego wtargnięcia zwierzęcia nie wykonuj gwałtownych manewrów, które mogą skończyć się czołowym zderzeniem lub dachowaniem.
- Każdy kierowca powinien mieć świadomość, że droga w rejonie lasu to nie tylko inni uczestnicy ruchu, ale także dzikie zwierzęta, które mogą pojawić się w każdej chwili.
Źródło: tvnwarszawa.pl