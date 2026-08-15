Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Uderzył w sarnę, zginęła pasażerka auta

|
Dachowanie auta na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Dzikie zwierzęta na drodze
Źródło wideo: TVN Turbo
Źródło zdj. gł.: Warmińsko-Mazurska Policja
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W piątek wieczorem na drodze krajowej numer 79 pod Zwoleniem (Mazowieckie) kierowca samochodu osobowego uderzył w sarnę. Pasażerka auta zginęła na miejscu.

Jak przekazała nam w sobotę oficer prasowa zwoleńskiej policji aspirant Katarzyna Słyk, do zdarzenia doszło w piątek około godziny 22.15 w miejscowości Sycyna.

- Przed nadjeżdżający samochód osobowy marki BMW, którym podróżowały dwie osoby, wbiegła sarna. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 34-letnia pasażerka. Na miejscu czynności były prowadzone pod nadzorem prokuratora - przekazała policjantka.

Dalej sprawą zajmować się będą policjanci z komendy powiatowej w Zwoleniu.

Zachowaj szczególną ostrożność

Policjanci przypominają, że największe ryzyko spotkania dzikich zwierząt na drodze występuje o świcie i o zmierzchu. Szczególnie niebezpieczne są tereny w pobliżu lasów, pól i łąk. W takich miejscach warto zwolnić i uważnie obserwować pobocza.

  • Jeśli zauważysz znak ostrzegający przed dziką zwierzyną, zachowaj szczególną ostrożność.
  • W razie nagłego wtargnięcia zwierzęcia nie wykonuj gwałtownych manewrów, które mogą skończyć się czołowym zderzeniem lub dachowaniem.
  • Każdy kierowca powinien mieć świadomość, że droga w rejonie lasu to nie tylko inni uczestnicy ruchu, ale także dzikie zwierzęta, które mogą pojawić się w każdej chwili.
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
Donald Tusk
Tusk cytowany przez amerykańską prasę. "To zrobiło bardzo duże wrażenie"
TVN24
Klaudia Zwolińska, wielka mistrzyni
Trzy medale i wycieńczenie. Do pójścia na bankiet zmusiły ją koleżanki
Rafał Kazimierczak
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policjanci pomogli mężczyźnie bezpiecznie wrócić do domu
Wypłacił pieniądze z bankomatu i stracił orientację. Pomogli policjanci
Śródmieście
Kamper wjechał w bariery na trasie S8
Zjechał kamperem z jezdni i uderzył w bariery, są ranni
Okolice
Kradzież rolki z naklejkami w markecie w Płońsku
Ukradł naklejki "warte" 16 pluszaków. Nie wie dlaczego, bardzo się wstydził
Okolice
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Ulicami Warszawy przeszła wielka defilada. To był pokaz siły polskiego wojska
Śródmieście
Do tragicznego wypadku w Ciechanowie doszło po godzinie 4 rano
Tragiczny wypadek nad ranem, nie żyje kierowca
Okolice
31-latkowi za m.in. sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, grozi do ośmiu lat więzienia
"W domowych warunkach produkował sterydy anaboliczne"
Okolice
Karol Nawrocki
Prezydent: na sztandarach od wieków jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie SAFE
Śródmieście
Porzucone auto na Ursynowie
Tajemnica porzuconego auta
Ursynów
Jeżozwierz wszedł do domu w gminie Leoncin
"Skosztował roślin w ogrodzie i wszedł do domu"
Okolice
Agresor zaatakował strażników miejskich siekierą (zdj. ilustracyjne)
Awanturował się w domu, zaatakował strażników miejskich, miał siekierę
Okolice
Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn
Ciała w aucie i w bagnie. Oskarżony o dwa zabójstwa
Okolice
31-latek prowadził będąc pod wpływem alkoholu, zasnął za kierownicą
Zatrzymał się na skrzyżowaniu i zasnął
Mokotów
Próba generalna przed defiladą
Defilada na święto wojska. Zamknięte mosty i ulice, zakazy parkowania
Śródmieście
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Nowe informacje
Okolice
Akcja saperów na Grzybowskiej
Cztery tysiące osób ewakuowano, saperzy wydobyli ponad 50 pocisków
Śródmieście
Włamanie do kwiatomatu w Płońsku
Zepsuł drzwiczki kwiatomatu i zabrał bukiet. Grozi mu 10 lat więzienia
Okolice
Na dziedzińcu biurowca Metropolitan powstanie kawiarnia
Okrągły pawilon na dziedzińcu słynnego biurowca. Co z obiecaną zielenią?
Śródmieście
Nowe ścieżki kariery dla maturzystów i profesjonalistów
Jak zmienia się rynek edukacji wyższej w Warszawie? Nowe ścieżki kariery dla maturzystów i profesjonalistów
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Policjanci szukają zwierzęcia przypominającego pumę
Zauważył dużego kota, który przypominał pumę. Apel policji
Okolice
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Martwy pies w zamrażarce, właściciel zatrzymany
Targówek
Stuu w Polsce
Youtuber Stuu osadzony w warszawskim areszcie. Grozi mu 12 lat więzienia
Śródmieście
Pożar w wędzarni w miejscowości Świerczyn
Tragiczny pożar wędzarni. Jedna osoba nie żyje
Mazowieckie
Defilada w Warszawie
Defilada, koncerty i rodzinne pikniki
Śródmieście
Rok i osiem więzienia za podżeganie do przemocy wobec prokurator
Przyszedł zapytać, dlaczego byli u niego policjanci. Do domu wróci za 10 miesięcy
Okolice
Willa Bajka w Falenicy przechodzi remont
Jest jednym z niewielu zachowanych takich obiektów
Wawer
dowod osobisty dokument dokumenty s shutterstock_1622439478
Przerobiła datę w dowodzie osobistym, by polecieć do Turcji
Okolice
Jeżozwierze uciekły z hodowli
Jeden schwytany, dwóch szukają
Bemowo
Aplikacja mObywatel
Chcieli zastrzec numery PESEL, zaskoczyła ich awaria w urzędzie
Okolice
Prace u podnóża Mariensztatu
Odkrycie na Mariensztacie. Odsłonięto fragment kamienicy z balkonem
Śródmieście
Utrudnienia na węźle Konotopa
Naprawa ekranów akustycznych i potężne utrudnienia
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki