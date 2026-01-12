Leżała na polu, była nieprzytomna, nie dawała oznak życia

Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę przed południem dyżurny wyszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że "w miejscowości Świniotop znaleziono kobietę, która jest nieprzytomna i nie daje oznak życia".

Kobieta trafiła do szpitala

- Mieszkaniec gminy podczas spaceru z psem zauważył leżącą na ziemi w polu kobietę. Natychmiast wezwał służby ratunkowe i sam zaczął udzielać kobiecie pomocy przedmedycznej - przekazała młodszy aspirant Ilona Puścian z wyszkowskiej policji.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji. Funkcjonariusze po przyjeździe podjęli czynności reanimacyjne, a następnie kobietę przekazano zespołowi ratownictwa medycznego.

Poszkodowana została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala.

Niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób nie tylko samotnych czy starszych, ale także nietrzeźwych, którzy przez dłuższy czas przebywają na zewnątrz. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na wychłodzenie. Zwracajmy uwagę na osoby starsze, samotne czy będące pod wpływem alkoholu. Jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować życie. Policja

Jak chronić się przed mrozem? Źródło: PAP/Maria Samczuk

OGLĄDAJ: TVN24 HD