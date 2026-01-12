Logo TVN Warszawa
Leżała na polu, była nieprzytomna, nie dawała oznak życia

Kobietę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim
Źródło: Google Earth
W miejscowości Świniotop (Mazowieckie) przechodzień zauważył leżącą na ziemi nieprzytomną kobietę. Mężczyzna sam reanimował poszkodowaną i wezwał pomoc. Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została przetransportowana do szpitala.

W niedzielę przed południem dyżurny wyszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że "w miejscowości Świniotop znaleziono kobietę, która jest nieprzytomna i nie daje oznak życia".

Kobieta trafiła do szpitala

- Mieszkaniec gminy podczas spaceru z psem zauważył leżącą na ziemi w polu kobietę. Natychmiast wezwał służby ratunkowe i sam zaczął udzielać kobiecie pomocy przedmedycznej - przekazała młodszy aspirant Ilona Puścian z wyszkowskiej policji.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji. Funkcjonariusze po przyjeździe podjęli czynności reanimacyjne, a następnie kobietę przekazano zespołowi ratownictwa medycznego.

Poszkodowana została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala.

Niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób nie tylko samotnych czy starszych, ale także nietrzeźwych, którzy przez dłuższy czas przebywają na zewnątrz. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na wychłodzenie. Zwracajmy uwagę na osoby starsze, samotne czy będące pod wpływem alkoholu. Jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować życie.
Policja
Jak chronić się przed mrozem?
Jak chronić się przed mrozem?
Źródło: PAP/Maria Samczuk
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd

"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd

Agata Daniluk
Marzną ci dłonie i stopy? Eksperci radzą: odstaw popularne napoje

Marzną ci dłonie i stopy? Eksperci radzą: odstaw popularne napoje

Agnieszka Pióro
Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

