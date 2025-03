Zderzenie auta osobowego i ciężarówki na DK60 w Świerczynku Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku Zderzenie auta osobowego i ciężarówki na DK60 w Świerczynku Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku Zderzenie auta osobowego i ciężarówki na DK60 w Świerczynku Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku

Kierowca samochodu osobowego zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarówką. Policja podaje, że mężczyzna prowadził mimo sądowego zakazu i był pijany. Auto nie miało aktualnego przeglądu i ubezpieczenia. Sąd w przyspieszonym trybie skazał 24-latka na rok więzienia.

Do kolizji doszło w poniedziałek na drodze krajowej numer 60 w Świerczynku w powiecie płockim. "Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący alfą romeo stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarową scanią" - informuje w komunikacie podkomisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. I dodaje, że nikt nie doznał poważnych obrażeń.

Policjanci skontrolowali stan trzeźwości uczestników kolizji. Okazało się, że 24-latek kierujący autem osobowym miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie. W dodatku posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a samochód nie miał przeglądu technicznego oraz ubezpieczenia. "Policja zatrzymała dowód rejestracyjny pojazdu i poinformowała Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o braku polisy OC" - zaznacza podkom. Jakubowska.

Sąd skazał 24-latka na rok więzienia

Kierowca alfy romeo trafił do policyjnego aresztu. W jego sprawie funkcjonariusze z Drobina wdrożyli postępowanie przyspieszone. Oznacza to, że w krótkim czasie od zatrzymania mężczyzna został doprowadzony do sądu, gdzie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i mimo sądowego zakazu, usłyszał wyrok.

"Sąd Rejonowy w Sierpcu orzekł wobec kierującego karę jednego roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych. Dodatkowo sąd nałożył na mężczyznę dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wyrok nie jest prawomocny" - wskazuje policjantka.

Okoliczności kolizji są przedmiotem policyjnego postępowania. Mężczyzna musi się dodatkowo liczyć z wysokimi karami finansowymi nałożonymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za brak ważnej polisy OC.

