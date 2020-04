Piaseczno apeluje do mieszkańców: nie podlewajcie trawy i nie myjcie samochodów

Zima bez śniegu, brak deszczu, a w konsekwencji niski poziom Wisły. Warszawski ratusz uspokaja, że w kranach nie będzie sucho. Tymczasem Piaseczno już zaleca mieszkańcom, by "oszczędnie i racjonalnie" korzystali z wody.

W Wiśle z dnia na dzień ubywa wody . Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podawał, że problem ten pojawił się już w marcu. Zamiast roztopów, tuż po zimie, odkryło się dno Wisły. W kolejnych dniach jej poziom jeszcze zmalał. Specjaliści oceniają, że Polsce grozi susza, a prognozy pogody nie napawają optymizmem. W najbliższych dniach będzie padać, ale tylko na południu kraju. I to raczej przelotnie.

Władze stolicy uspokajają. Prezydent Rafał Trzaskowski mówił, że na razie nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o dostawy wody . Zapowiadał jednak, że miasto będzie apelowało do mieszkańców, by latem ją oszczędzali. Ratusz szykuje kampanię informacyjną na temat zaleceń związanych z suszą.

W Piasecznie już proszą o oszczędzanie

Tymczasem w podwarszawskim Piasecznie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji już teraz zaleca mieszkańcom, by ograniczali korzystanie z wody. "W związku z panującą suszą atmosferyczną oraz zwiększonym poborem wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zwraca się do mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej" - czytamy w komunikacie, który pojawia się zaraz po wejściu na stronę PWiK. "W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele: podlewania trawników i ogródków przydomowych, mycia pojazdów" - podano dalej w komunikacie.