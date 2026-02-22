Tragedia na przejeździe kolejowym. Nie żyje 39-latka i 16-latek

Do tragedii doszło w Susku Nowym na Mazowszu Źródło: Google Earth

Na oznakowanym przejeździe kolejowym w Susku Nowym w województwie mazowieckim doszło do zderzenia szynobusu z samochodem osobowym marki Hyundai, w skutek którego zmarł 16-latek i 39-letnia kobieta. Oboje byli mieszkańcami powiatu ostrołęckiego - poinformował w sobotę wieczorem oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce nadkomisarz Tomasz Żerański.

Pasażerom szynobusu nic się nie stało

Policja poinformowała, że w szynobusie było 17 osób. Nikomu nic się nie stało, pasażerowie pojechali dalej innym, podstawionym pociągiem.

Nadkomisarz Tomasz Żerański poinformował, że na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonali szczegółowe oględziny miejsca wypadku oraz przesłuchali 17 świadków. Policja informowała wcześniej, że nie było utrudnień w ruchu, gdyż prace śledczych odbywały się poza drogą.

Jak przekazał portal moja-ostroleka.pl, do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 18.30. "Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, w wypadku zginęła 39-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego oraz jej nastoletni syn" - podał portal.

