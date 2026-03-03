Logo TVN Warszawa
Śmierć matki i syna na przejeździe kolejowym. Ustalenia śledczych

Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Do tragedii doszło w Susku Nowym (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi postępowanie w sprawie tragicznego wypadku w miejscowości Susk Nowy (Mazowieckie). Na przejeździe kolejowym zginęła 39-letnia kobieta i jej 16-letni syn. Śledczy podają wstępne ustalenia.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz poinformowała we wtorek, że postępowanie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób.

Do wypadku doszło 21 lutego około godziny 18.15 na prostym, oświetlonym odcinku drogi, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Susk Nowy. Śledczy sprawdzili, że przejazd był odpowiednio oznakowany: znakiem STOP, znakiem krzyża św. Andrzeja, słupkami wskaźnikowymi, poziomym znakiem linii podwójnej ciągłej oraz linią bezwzględnego zatrzymania.

Wstępnie ustalenia prokuratury

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem osobowym marki Hyundai nie zachowała szczególnej ostrożności oraz nie zastosowała się do znaku STOP i wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający autobus szynowy relacji Białystok – Ostrołęka – powiedziała prok. Łukasiewicz.

Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Źródło: KMP w Ostrołęce

W wyniku zderzenia na miejscu zginęła kierująca autem kobieta i jej syn. Prokuratura poinformowała, że sekcja zwłok wykazała, iż bezpośrednią przyczyną zgonu obu osób były urazy wielonarządowe odniesione w wypadku.

Szynobusem podróżowało 20 osób, w tym 17 pasażerów; nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Osoby te zostały przesłuchane w charakterze świadków.

- W celu ustalenia okoliczności wypadku w toku śledztwa zlecono przeprowadzenie dalszych czynności, w tym m.in. zabezpieczenie monitoringu znajdującego się w kabinie pojazdu szynowego - powiedziała prokurator.

Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Tragedia na przejeździe kolejowym. Nie żyje 39-latka i 16-latek
Ostrołęka
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na kolei. Nie żyje 24-latek
Wawer
Wypadek w Poddębiu
Motocyklista zmarł po zderzeniu z ciężarówką

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Ostrołęce

WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieProkuratura
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki