Śmierć matki i syna na przejeździe kolejowym. Ustalenia śledczych

Do tragedii doszło w Susku Nowym (woj. mazowieckie)

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz poinformowała we wtorek, że postępowanie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób.

Do wypadku doszło 21 lutego około godziny 18.15 na prostym, oświetlonym odcinku drogi, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Susk Nowy. Śledczy sprawdzili, że przejazd był odpowiednio oznakowany: znakiem STOP, znakiem krzyża św. Andrzeja, słupkami wskaźnikowymi, poziomym znakiem linii podwójnej ciągłej oraz linią bezwzględnego zatrzymania.

Wstępnie ustalenia prokuratury

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem osobowym marki Hyundai nie zachowała szczególnej ostrożności oraz nie zastosowała się do znaku STOP i wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający autobus szynowy relacji Białystok – Ostrołęka – powiedziała prok. Łukasiewicz.

Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym

W wyniku zderzenia na miejscu zginęła kierująca autem kobieta i jej syn. Prokuratura poinformowała, że sekcja zwłok wykazała, iż bezpośrednią przyczyną zgonu obu osób były urazy wielonarządowe odniesione w wypadku.

Szynobusem podróżowało 20 osób, w tym 17 pasażerów; nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Osoby te zostały przesłuchane w charakterze świadków.

- W celu ustalenia okoliczności wypadku w toku śledztwa zlecono przeprowadzenie dalszych czynności, w tym m.in. zabezpieczenie monitoringu znajdującego się w kabinie pojazdu szynowego - powiedziała prokurator.

Opracowała Katarzyna Kędra