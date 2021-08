Tunel zamiast przejazdu w Sulejówku. Kolejarze szukają wykonawcy prac

Zamiast przejazdu przez tory w Sulejówku powstanie tunel. Kolejarze ogłosili przetarg na wykonawcę prac budowlanych, choć ich rozpoczęcie zapowiadano już kilka lat temu. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wyjaśniał, że nie było to możliwe "bez solidnego przygotowania formalno-prawnego". Tunel ma zostać oddany do użytku w 2023 roku.

Tunel powstanie w Sulejówku w ciągu alei Piłsudskiego , w okolicy ulicy Dworcowej. Według urzędu marszałkowskiego to jeden z najczęściej uczęszczanych przejazdów kolejowych w Polsce. Inwestycja polega na likwidacji kolizyjnego przejazdu kolejowego, w którym współinwestorami są jednocześnie dwa samorządy: województwo mazowieckie i miasto Sulejówek oraz spółka kolejowa.

Umowa w sprawie budowy tunelu została podpisana w kwietniu 2016 roku. Wtedy też zapowiedziano, że prace ruszą w ciągu dwóch lat. Później ten termin został przesunięty o kolejne dwa, prace miały ruszyć w 2020 roku, co też się nie udało. - Bardzo nam zależało, aby ruszyć z pracami jak najszybciej, ale nie było to możliwe bez solidnego przygotowania formalno-prawnego - tłumaczył Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego cytowany w komunikacie.

14 lipca PKP ogłosiło przetarg na wykonanie inwestycji. Ze względu na duże zainteresowanie, termin zbierania ofert został wydłużony do 8 września, a podpisanie umowy z przyszłym wykonawcą planowane jest na październik. "Termin realizacji inwestycji to nie więcej niż 24 miesiące od momentu podpisania umowy, co oznacza że przejazd tunelem powinien być możliwy jesienią 2023 roku" - informuje urząd marszałkowski.