"Wciąż pojawiają się nowe zarzewia ognia". Apel o pozostanie w domach i zamknięcie okien

- Według przewidywań sztabu kryzysowego to dogaszanie może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin - powiedział w środę wiceburmistrz Sulejówka Remigiusz Górniak. - Sytuacja od wczoraj nie uległa zmianie. Mamy do czynienia z dużym zadymieniem, dużym ogniem.

Ponowił apel, by mieszkańcy nie wychodzili z domów, zamknęli okna, nie wypuszczali dzieci na zewnątrz, ograniczyli aktywność na zewnątrz do niezbędnego minimum. - Ten dym będzie się roznosił po naszym mieście co najmniej do wieczora - podkreślił.