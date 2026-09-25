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Okolice

Sterroryzowali i obrabowali kobiety. Policjanci zatrzymali czterech nastolatków

Zarzuty w sprawie rozboju usłyszały cztery osobu
W sprawie rozboju policjanci zatrzymali czterech nastolatków
Źródło wideo: Policja Mińsk Mazowiecki
Źródło zdj. gł.: Policja Mińsk Mazowiecki
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Sterroryzowali przedmiotem przypominającym broń palną dwie kobiety w wieku 42 i 19 lat, zabrali im 5,5 tysiąca złotych oraz dokumenty. Policjanci zatrzymali w tej sprawie czterech nastolatków w wieku 15 i 17 lat.

Od razu po zgłoszeniu na miejsce skierowane zostały dzielnicowe z Komisariatu Policji w Sulejówku. Zatrzymały 17-latka i 15-latka.

"Ze względu na charakter zdarzenia do działań skierowano kolejnych funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, podległych komisariatów oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie" - informuje mł. asp. Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim.

Drugiego 17-latka policjanci zatrzymali w Sulejówku. Ustalili też, że w rozboju brał udział również inny 15-latek. Został on zatrzymany tego samego dnia na terenie Warszawy, w miejscu zamieszkania.

"Jeden z zatrzymanych 17-latków miał wcześniej, 15 lipca, dokonać rozboju na jednej z tych samych kobiet. Wówczas miał zabrać jej 1,5 tysiąca złotych. Zdarzenie nie zostało wcześniej zgłoszone" - dodaje mł. asp. Paula Antolak.

Zarzuty i areszty

Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego, wydziału ds. wykroczeń nieletnich i patologii oraz komisariatu w Sulejówku odtworzyli przebieg zdarzenia, ustalili role poszczególnych osób oraz zgromadzili materiał dowodowy, co pozwoliło na przedstawienie wszystkim zatrzymanym zarzutów dotyczących rozboju.

Wobec dwóch 17-latków, na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowe areszty na okres trzech miesięcy. Natomiast 15-latkowie zostali umieszczeni w schronisku dla nieletnich.

Zarówno pokrzywdzone, jak i osoby podejrzane o udział w zdarzeniu to obywatele Ukrainy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
RozbójPrzestępczość w WarszawiePrzestępstwaMińsk MazowieckiSulejówekPolicja
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