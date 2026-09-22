Okolice Pociąg uszkodzony w kilkunastu miejscach. Mógł zostać ostrzelany z wiatrówki Magdalena Gruszczyńska |

Awaria pociągu Kolei Mazowieckich (wideo ilustracyjne z 02.06.2026) Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Koleje Mazowieckie

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W sobotę wieczorem policjanci pracowali na stacji Sucha Żyrardowska. Przeprowadzali oględziny uszkodzonego pociągu.

- Potwierdzamy, że zostały uszkodzone szyby w pojeździe - poinformowała nas Róża Kozłowska z Kolei Mazowieckich. Jak dodała, w pociągu byli pasażerowie, na szczęście żaden z nich nie ucierpiał.

Uszkodzony został jeden z najnowszych pojazdów Kolei Mazowieckich. Planowana jest jego naprawa, na razie nie wiadomo, ile będzie kosztowała.

Policyjne oględziny

Policjanci otrzymali zgłoszenie około godziny 21.30 od Służby Ochrony Kolei. Pojechali na stację Sucha Żyrardowska, gdzie przeprowadzili oględziny.

- Stwierdzono osiem zniszczonych szyb zewnętrznych i kilka uszkodzeń na ścianach pociągu. Policjanci prowadzą czynności pod kątem zniszczenia mienia - przekazała mł. asp. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Mógł zostać ostrzelany

Pierwszy o sprawie poinformował reporter RMF FM. Jak podał, uszkodzenia pociągu wskazują na użycie broni pneumatycznej. Zapytaliśmy o tę kwestię policję, ale ta nie chce spekulować na temat charakteru zniszczeń i narzędzi, którymi je poczyniono. - Póki nie będzie opinii biegłego, nie będę mogła ani potwierdzić, ani zaprzeczyć - zastrzegła Michalczyk.

Nie wiadomo, czy do uszkodzenia pociągu doszło podczas jazdy czy postoju na stacji. Funkcjonariusze prowadzą czynności, mające ustalić przyczyny i okoliczności zdarzenia.