Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek

Do niecodziennej interwencji doszło 25 grudnia po południu na terenie miejscowości Sucha. Funkcjonariusze zawiadomieni zostali o mężczyźnie leżącym w przydrożnym rowie. Zgłaszający obawiał się o jego zdrowie i bezpieczeństwo.

Unikał kary, ukrywał się w jego domu

- Mężczyzna był przytomny, jednak znajdował się pod wpływem alkoholu. Mundurowi udzielili mu pomocy i po upewnieniu się, że nie wymaga hospitalizacji zdecydowali się odwieźć go do miejsca zamieszkania - wskazała starszy aspirant Joanna Golus z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

Interwencja przybrała nieoczekiwany obrót po dotarciu do domu mężczyzny. - W trakcie czynności funkcjonariusze znaleźli inną osobę, 30-latka, który okazał się poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności. Poszukiwany został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę roku pozbawienia wolności za uprzednio dokonane kradzieże - przekazała policjantka.