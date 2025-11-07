Narkotykami, które posiadał, mógł odurzyć 200 tysięcy osób

Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka Źródło: Prokuratura Okręgowa w Płocku Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka Źródło: Prokuratura Okręgowa w Płocku Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka Źródło: Prokuratura Okręgowa w Płocku Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka Źródło: Prokuratura Okręgowa w Płocku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z kilku jednostek, m.in. z Mławy, Radomia i Olsztyna ustalili, że jeden z mieszkańców gminy Strzegowo, może posiadać znaczną ilość narkotyków.

Ilość substancji mogłaby odurzy 200 tysięcy osób

We wtorek funkcjonariusze zjawili się pod ustalonym adresem i przeszukali zajmowane przez 67-latka pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze i auto.

"Ujawniono tam i zabezpieczono środki odurzające i substancje psychotropowe w postaci: marihuany, kokainy, amfetaminy i mefedronu o łącznej masie nie mniejszej niż 18911 grama brutto, a także przedmioty służące do porcjowania, przechowywania i dystrybuowania narkotyków i przedmiot przypominający broń" - wyliczył prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to około 1 mln złotych. Poza tym zatrzymany posiadał około 9,6 tys. sztuk papierosów bez polskiej akcyzy o wartości około 8 tys. zł oraz około 56 tys. złotych w gotówce.

"Znaczna ilość posiadanych narkotyków różnego rodzaju wraz z przedmiotami służącymi do ich porcjowania i sprzedaży wskazywała, że zatrzymany sprawca nie posiadał ich na swój wyłączny użytek, lecz były przygotowane do przekazania osobom niebędącymi konsumentami. Ilość zatrzymanych substancji psychoaktywnych po ich podzieleniu, mogła posłużyć do odurzenia nawet 200 tysięcy osób" - wskazał prokurator Maliszewski.

67-latkowi grozi długa odsiadka

Prokurator nadzorujący śledztwo stwierdził, że 67-latek popełnił przestępstwo udziału w obrocie znaczną ilością zabronionych substancji psychoaktywnych, a nie tylko ich posiadania.

"Okazało się, że sprawca ten to recydywista – w przeciągu ostatnich pięciu lat odbył co najmniej sześć miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne" - wyjaśnił Maliszewski.

67-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu 18 lat więzienia. Przedstawiciel prokuratury zaznaczył, że sprawa jest rozwojowa.

Czytaj też: Z mieszkania na Żoliborzu narkotyki trafiały na praskie ulice

Policjanci uderzyli w dilerów z Brzeskiej i Ząbkowskiej Źródło: Komenda Stołeczna Policji