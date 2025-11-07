Logo TVN Warszawa
Narkotykami, które posiadał, mógł odurzyć 200 tysięcy osób

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Płocku
Źródło: Prokuratura Okręgowa w Płocku
Źródło: Prokuratura Okręgowa w Płocku
Policja zatrzymała 67-letniego mieszkańca gminy Strzegowo koło Mławy na północy Mazowsza podejrzanego o obrót znaczną ilością narkotyków. Śledczy ustalili, że ilość niedozwolonych substancji, którą dysponował w chwili zatrzymania, mogłaby odurzyć 200 tysięcy osób.

Policjanci z kilku jednostek, m.in. z Mławy, Radomia i Olsztyna ustalili, że jeden z mieszkańców gminy Strzegowo, może posiadać znaczną ilość narkotyków.

Ilość substancji mogłaby odurzy 200 tysięcy osób

We wtorek funkcjonariusze zjawili się pod ustalonym adresem i przeszukali zajmowane przez 67-latka pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze i auto.

"Ujawniono tam i zabezpieczono środki odurzające i substancje psychotropowe w postaci: marihuany, kokainy, amfetaminy i mefedronu o łącznej masie nie mniejszej niż 18911 grama brutto, a także przedmioty służące do porcjowania, przechowywania i dystrybuowania narkotyków i przedmiot przypominający broń" - wyliczył prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to około 1 mln złotych. Poza tym zatrzymany posiadał około 9,6 tys. sztuk papierosów bez polskiej akcyzy o wartości około 8 tys. zł oraz około 56 tys. złotych w gotówce.

"Znaczna ilość posiadanych narkotyków różnego rodzaju wraz z przedmiotami służącymi do ich porcjowania i sprzedaży wskazywała, że zatrzymany sprawca nie posiadał ich na swój wyłączny użytek, lecz były przygotowane do przekazania osobom niebędącymi konsumentami. Ilość zatrzymanych substancji psychoaktywnych po ich podzieleniu, mogła posłużyć do odurzenia nawet 200 tysięcy osób" - wskazał prokurator Maliszewski.

67-latkowi grozi długa odsiadka

Prokurator nadzorujący śledztwo stwierdził, że 67-latek popełnił przestępstwo udziału w obrocie znaczną ilością zabronionych substancji psychoaktywnych, a nie tylko ich posiadania.

"Okazało się, że sprawca ten to recydywista – w przeciągu ostatnich pięciu lat odbył co najmniej sześć miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne" - wyjaśnił Maliszewski.

67-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu 18 lat więzienia. Przedstawiciel prokuratury zaznaczył, że sprawa jest rozwojowa.

Czytaj też: Z mieszkania na Żoliborzu narkotyki trafiały na praskie ulice

Klatka kluczowa-3321
Policjanci uderzyli w dilerów z Brzeskiej i Ząbkowskiej
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Prokuratura Okręgowa w Płocku

