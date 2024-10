W pożarze zginęło dwóch mężczyzn, a dwie osoby, w tym strażak, zostały ranne

czytaj dalej

Ośrodek KARTA może upaść, nie ma pieniędzy na czynsz i wypłaty dla pracowników. Zasłużona fundacja wystosowała dramatyczny list do premiera z prośbą o ratunek. Ministerstwo kultury odpowiada, że nie ma narzędzia do stałego finansowania ośrodka i zachęca do udziału w programach grantowych.