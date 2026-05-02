Motocyklista zderzył się z autem. Trafił do szpitala
Pojazdy zderzyły się około godziny 11 w rejonie miejscowości Stromiec w powiecie białobrzeskim.
"Kierujący Volkswagenem 73-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego oraz kierujący motocyklem Suzuki 28-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego byli trzeźwi. Ranny motocyklista został przewieziony do szpitala" - poinformowała Mazowiecka Policja w mediach społecznościowych.
Zablokowana droga
Na miejscu wypadku pracowały służby. W trakcie ich działań droga krajowa numer 48 była zablokowana. Objazd dla kierowców został wyznaczony przez miejscowość Wola Stromiecka.
Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, utrudnienia w ruchu zakończyły się około godziny 13.30.
