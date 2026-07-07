Uderzył w auto i ogrodzenie. Motocyklista nie żyje
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, w obrębie skrzyżowania ulic Pałacowej i Praga w miejscowości Stok Lacki-Folwark (Mazowieckie).
- Motocyklista uderzył w tył Forda kierowanego przez 45‑letniego mieszkańca gminy Siedlce, a następnie w pobliskie ogrodzenie. Pomimo podjętych działań ratunkowych 36‑latek zginął na miejscu. Badanie wykazało, że kierujący samochodem osobowym był trzeźwy - poinformował oficer prasowy policji w Siedlcach komisarz Ewelina Radomyska.
Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. - Funkcjonariusze wykonywali oględziny, zabezpieczali ślady oraz gromadzili materiał dowodowy, który pozwoli na dokładne wyjaśnienie okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku - dodała policjantka.
Uderzył w latarnię, nie żyje
W poniedziałek do tragicznego wypadku doszło też w Płocku na ulicy Chopina. 49-letni kierujący Audi zjechał z jezdni i uderzył w latarnię. Był reanimowany. Niestety, pomimo udzielonej mu pomocy, mężczyzna zmarł.