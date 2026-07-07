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Okolice

Uderzył w auto i ogrodzenie. Motocyklista nie żyje

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Wypadek w miejscowości Stok Lacki Folwark
Do zdarzenia doszło w powiecie siedleckim
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: KMP w Siedlcach
Motocyklista uderzył w tył auta osobowego, a następnie w ogrodzenie. Zginął na miejscu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, w obrębie skrzyżowania ulic Pałacowej i Praga w miejscowości Stok Lacki-Folwark (Mazowieckie).

- Motocyklista uderzył w tył Forda kierowanego przez 45‑letniego mieszkańca gminy Siedlce, a następnie w pobliskie ogrodzenie. Pomimo podjętych działań ratunkowych 36‑latek zginął na miejscu. Badanie wykazało, że kierujący samochodem osobowym był trzeźwy - poinformował oficer prasowy policji w Siedlcach komisarz Ewelina Radomyska.

Wypadek w miejscowości Stok Lacki-Folwark
Wypadek w miejscowości Stok Lacki-Folwark
Źródło zdjęcia: KMP w Siedlcach

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. - Funkcjonariusze wykonywali oględziny, zabezpieczali ślady oraz gromadzili materiał dowodowy, który pozwoli na dokładne wyjaśnienie okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku - dodała policjantka.

Uderzył w latarnię, nie żyje

W poniedziałek do tragicznego wypadku doszło też w Płocku na ulicy Chopina. 49-letni kierujący Audi zjechał z jezdni i uderzył w latarnię. Był reanimowany. Niestety, pomimo udzielonej mu pomocy, mężczyzna zmarł.

Do wypadku doszło na ulicy Chopina w Płocku
Do wypadku doszło na ulicy Chopina w Płocku
Źródło zdjęcia: KMP Płock
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieDrogi w Polsce
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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