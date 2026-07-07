Okolice Uderzył w auto i ogrodzenie. Motocyklista nie żyje Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie siedleckim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KMP w Siedlcach

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek, w obrębie skrzyżowania ulic Pałacowej i Praga w miejscowości Stok Lacki-Folwark (Mazowieckie).

- Motocyklista uderzył w tył Forda kierowanego przez 45‑letniego mieszkańca gminy Siedlce, a następnie w pobliskie ogrodzenie. Pomimo podjętych działań ratunkowych 36‑latek zginął na miejscu. Badanie wykazało, że kierujący samochodem osobowym był trzeźwy - poinformował oficer prasowy policji w Siedlcach komisarz Ewelina Radomyska.

Wypadek w miejscowości Stok Lacki-Folwark Źródło zdjęcia: KMP w Siedlcach

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. - Funkcjonariusze wykonywali oględziny, zabezpieczali ślady oraz gromadzili materiał dowodowy, który pozwoli na dokładne wyjaśnienie okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku - dodała policjantka.

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Uderzył w latarnię, nie żyje

W poniedziałek do tragicznego wypadku doszło też w Płocku na ulicy Chopina. 49-letni kierujący Audi zjechał z jezdni i uderzył w latarnię. Był reanimowany. Niestety, pomimo udzielonej mu pomocy, mężczyzna zmarł.

Do wypadku doszło na ulicy Chopina w Płocku Źródło zdjęcia: KMP Płock

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 9⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym.



➡️ Od początku wakacji takich zdarzeń było 3⃣ 4⃣ (bez ostatniej doby).



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze‼️#policja… pic.twitter.com/xmCjtdxxhm — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 7, 2026 Rozwiń

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