Mieszkała ze zwłokami 86-letniej matki, ukrytymi w schowku. Nie pochowała jej "ze względu na wierzenia"

Jak przekazała Aleksandra Borowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim, kilka dni temu policjanci pojechali do Sterdyni, gdzie mieli sprawdzić informację o przebywaniu w jednym z domów osoby zaginionej. - Kiedy policjanci byli na miejscu, nikt nie otwierał im drzwi. W międzyczasie przeprowadzili rozmowę z jednym z mieszkańców podczas której ustalili, że w mieszaniu powinny przebywać dwie kobiety, jednak starszej z nich nikt nie widział co najmniej od roku - opisała policjantka.

Zwłoki leżały na łóżku, w skrytce za szafą

Ta wersja jednak nie przekonała policjantów. Zwrócili uwagę na zabite deskami drzwi do kolejnego pomieszczenia. - Wyczuli też nieprzyjemny zapach unoszący się w domu. Usunęli deski, przeszli do pomieszczenia, w którym była szafa zastawiająca drzwi do kolejnego pokoju. Ku zdziwieniu policjantów, w pomieszczeniu były kolejne drzwi, także zastawione szafą, a otwór był szczelnie zasłonięty kocem. Po usunięciu przeszkód i wejściu do trzeciego już pokoju funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia - na łóżku leżały zwłoki ludzkie w daleko posuniętym stanie rozkładu - podała Borowska.