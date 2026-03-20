Auto nie nadawało się do jazdy. "Stwierdził, że takie ma, więc takim jedzie"

Auto nie nadawało się do jazdy

W minionym tygodniu funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki w Starej Iwicznej na ulicy Słonecznej zwrócili uwagę na dostawczego Forda, którego stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia.

"Mężczyźnie wielką trudność sprawiało skręcenie autem z ulicy Słonecznej w ulicę Kolejową" - opisała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Kierujący został zatrzymany do kontroli drogowej. Policjanci chcieli wiedzieć, dlaczego wybrał się w podróż autem, którego stan ewidentnie wyklucza go z ruchu po drogach publicznych.

"Takie ma, więc takim jedzie"

31-latek nie miał zbyt wiele na swoje wytłumaczenie. "Stwierdził, że takie auto ma, więc takim jedzie. Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że mężczyzna od 2024 roku nie zadbał o to, by pojawić się na stacji diagnostycznej, gdzie by przeprowadzono kompleksowe badanie techniczne" - zaznaczyła Gąsowska.

Policjanci uniemożliwili mu dalszą podróż, podkreślając, że samochód w takim stanie zagraża bezpieczeństwu zarówno samego kierującego, jak również innych osób znajdujących się na drodze. Lista rzeczy, które dyskwalifikowały auto z ruchu, okazała się długa: niesprawny układ kierowniczy, niesprawne hamulce, zniszczone wycieraczki samochodowe, lusterko samochodowe trzymające się na opaskach zaciskowych oraz zużyte opony.

31-latek stracił dowód rejestracyjny i dostał zakaz dalszej jazdy. Został również ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.

Dobry stan techniczny, czyli co?

"Niestety, wielu kierowców wciąż zapomina o tym, że jedną z bardzo ważnych rzeczy jest dbałość o stan techniczny pojazdu, do którego wsiadają i którym planują wybrać się w podróż. Niesprawne hamulce, niesprawny układ kierowniczy, opony z nadmiernie zużytym bieżnikiem bardzo przyczyniają się do powstawiania zdarzeń na drodze, również tych, które kończą się tragicznie" - podkreśla policja.

Policjanci przypomnieli o tym, jakie warunki powinno spełniać auto dopuszczone do ruchu:

nie może zagrażać bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszać porządku ruchu na drodze i nie narażać kogokolwiek na szkodę

nie zakłócać spokoju publicznego przez powodować hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach

nie wydzielać szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach

nie niszczyć drogi

zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu

Opracowała Magdalena Gruszczyńska