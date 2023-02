Został ugodzony nożem w brzuch, wsiadł do auta i przejechał prawie kilometr

W ubiegłą sobotę dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej odebrał zgłoszenie o mężczyźnie, który na posesji mieszkanki gminy Stary Lubotyń przewrócił się i stracił przytomność. Mężczyzna został przewieziony karetką do szpitala, gdzie z uwagi na jego stan przeszedł operację.

"Po otrzymaniu ciosu wsiadł do auta"

Po odzyskaniu przytomności 49-latek opowiedział policjantom, że gdy był na podwórku swojej znajomej doszło do kłótni. W jej trakcie został ugodzony w brzuch nożem przez mężczyznę, którego znał jedynie z imienia. - Po otrzymaniu ciosu nożem mężczyzna wsiadł do swojego auta i przejechał prawie kilometr do innej znajomej. Tam, gdy wysiadł z pojazdu, przewrócił się i stracił przytomność - wyjaśniła Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.