Samochód wpadł do rzeki. "Kierowca prawdopodobnie zagapił się"

W miejscowości Stary Dybów w powiecie wołomińskim kierowca samochodu osobowego prawdopodobnie zagapił się i wpadł do rzeki. Służby przekazały, że nikomu nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło w sobotę. - Przyjechały dwa zastępy. Samochód był w rzece. Osoba, która go prowadziła, znajdowała się poza pojazdem, nad rzeką – przekazał nam starszy brygadier Wiesław Drosio, rzecznik straży pożarnej w Wołominie.

I dodał: - Dojechała także policja, a strażacy zabezpieczyli auto, żeby nie było żadnych wycieków do rzeki. Chodziło o to, by takie substancje, jak oleje nie zanieczyściły wody. Nie było żadnych poszkodowanych.