Starszy mężczyzna leżał na chodniku, nie mógł się podnieść

16 grudnia przed północą, podczas patrolowania ulic Radomia, policjanci zauważyli leżącego na chodniku starszego mężczyznę, który bezskutecznie próbował się podnieść. Ruszyli mu z pomocą.
Miał problemy z poruszaniem się i upadł
"Okazało się, że jest to 82-letni mieszkaniec Radomia. Mężczyzna wyszedł na spacer i wracał do domu, jednak z powodu problemów z poruszaniem się stracił równowagę i upadł. Tej nocy panowała niska temperatura powietrza, co mogło stanowić dodatkowe zagrożenie dla jego zdrowia i bezpieczeństwa" - opisuje w komunikacie radomska komenda.
Policjanci pomogli 82-latkowi wstać, sprawdzili jego stan zdrowia. Mężczyzna nie wymagał interwencji medycznej. Następnie zaopiekowali się seniorem i odprowadzili go do domu, gdzie przekazali pod opiekę żony. "Kobieta była bardzo wdzięczna funkcjonariuszom za okazaną pomoc" - wskazują policjanci.
"Szybka reakcja i zwykła ludzka życzliwość"
Policja apeluje, aby zawsze reagować, gdy widzimy osobę, która może potrzebować pomocy. "Szybka reakcja i zwykła ludzka życzliwość mogą zapobiec nieszczęściu, uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie – szczególnie w okresie zimowym, gdy niskie temperatury zwiększają ryzyko dla osób starszych i schorowanych" - podkreślają policjanci.
Autorka/Autor: dg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowiecka