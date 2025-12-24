Starszy mężczyzna leżał na chodniku, nie mógł się podnieść

Policjanci pomogli starszemu mężczyźnie Źródło: Policja Mazowiecka

16 grudnia przed północą, podczas patrolowania ulic Radomia, policjanci zauważyli leżącego na chodniku starszego mężczyznę, który bezskutecznie próbował się podnieść. Ruszyli mu z pomocą.

Miał problemy z poruszaniem się i upadł

"Okazało się, że jest to 82-letni mieszkaniec Radomia. Mężczyzna wyszedł na spacer i wracał do domu, jednak z powodu problemów z poruszaniem się stracił równowagę i upadł. Tej nocy panowała niska temperatura powietrza, co mogło stanowić dodatkowe zagrożenie dla jego zdrowia i bezpieczeństwa" - opisuje w komunikacie radomska komenda.

Policjanci pomogli 82-latkowi wstać, sprawdzili jego stan zdrowia. Mężczyzna nie wymagał interwencji medycznej. Następnie zaopiekowali się seniorem i odprowadzili go do domu, gdzie przekazali pod opiekę żony. "Kobieta była bardzo wdzięczna funkcjonariuszom za okazaną pomoc" - wskazują policjanci.

"Szybka reakcja i zwykła ludzka życzliwość"

Policja apeluje, aby zawsze reagować, gdy widzimy osobę, która może potrzebować pomocy. "Szybka reakcja i zwykła ludzka życzliwość mogą zapobiec nieszczęściu, uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie – szczególnie w okresie zimowym, gdy niskie temperatury zwiększają ryzyko dla osób starszych i schorowanych" - podkreślają policjanci.

