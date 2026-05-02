Starsze małżeństwo zakleszczone w pojeździe, w drugim pijany kierowca
Informacja o wypadku na trasie pomiędzy Zbuczynem a Choją dotarła do służb około 12. - Doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych - informuje komisarz Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
Ranni i pijany kierowca
Ze wstępnych ustaleń wynika, że na łuku drogi prowadzącej przez las jeden z kierowców zjechał ze swojego pasa i zderzył się z jadącym w przeciwnym kierunku samochodem, którym podróżowało starsze małżeństwo. Uszkodzenia pojazdu były na tyle poważne, że strażacy musieli rozcinać karoserię, aby wydostać poszkodowanych z wraku.
Jak informuje komisarz Ewelina Radomyska, dwie ranne osoby zostały zabrane do szpitala. - Obie podróżowały jednym pojazdem. Natomiast kierujący drugim autem okazał się nietrzeźwy. Miał około trzech promili alkoholu w organizmie – zaznacza policjantka.
Na miejscu nadal pracują służby, droga została zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy.
