Starsze małżeństwo zakleszczone w pojeździe, w drugim pijany kierowca

|
Pijany kierowca spowodował wypadek
Ekspert o zaostrzeniu przepisów dla kierowców od stycznia 2026 roku
Źródło: TVN24
Wypadek na lokalnej drodze w pobliżu miejscowości Zbuczyn (Mazowieckie). Po zderzeniu dwóch samochodów, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby dotrzeć do rannych. Kierowca jednego z rozbitych aut był pijany. Badanie wykazało trzy promile alkoholu w jego organizmie.

Informacja o wypadku na trasie pomiędzy Zbuczynem a Choją dotarła do służb około 12. - Doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych - informuje komisarz Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Ranni i pijany kierowca

Ze wstępnych ustaleń wynika, że na łuku drogi prowadzącej przez las jeden z kierowców zjechał ze swojego pasa i zderzył się z jadącym w przeciwnym kierunku samochodem, którym podróżowało starsze małżeństwo. Uszkodzenia pojazdu były na tyle poważne, że strażacy musieli rozcinać karoserię, aby wydostać poszkodowanych z wraku.

Dwie osoby ranne, kierowca pijany
Źródło: Straż Zbuczyn
Źródło: Straż Zbuczyn
Źródło: Straż Zbuczyn
Źródło: Straż Zbuczyn
Źródło: Straż Zbuczyn
Źródło: Straż Zbuczyn
Źródło: Straż Zbuczyn

Jak informuje komisarz Ewelina Radomyska, dwie ranne osoby zostały zabrane do szpitala. - Obie podróżowały jednym pojazdem. Natomiast kierujący drugim autem okazał się nietrzeźwy. Miał około trzech promili alkoholu w organizmie – zaznacza policjantka.

Na miejscu nadal pracują służby, droga została zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Zbuczyn

Artur Węgrzynowicz
