Nie mogą pójść do urzędu, więc urzędnik przyjedzie do nich

Od 2 stycznia 2020 roku legionowskie starostwo uruchomi usługę skierowaną do osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Do drzwi takich mieszkańców zapuka Mobilny Urzędnik. - Osoby, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność mają problemy z poruszaniem się w stopniu, który uniemożliwia samodzielne dotarcie do starostwa, będą mogły zgłosić potrzebę załatwienia sprawy telefonicznie - informuje rzeczniczka starostwa Joanna Kajdanowicz.