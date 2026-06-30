Pożar naczepy tria na S7
- Zapaliła się naczepa. Droga jest zablokowana - dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. Naczepa doszczętnie spłonęła.
Płonąca naczepa blokuje pas awaryjny oraz fragment prawego pasa trasy S7. Są utrudnienia w kierunku Radomia. Utworzył się korek.
Informację o utrudnieniach na odcinku Białobrzegi - Radom podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Doszło do pożaru pojazdu ciężarowego. Droga w kierunku Krakowa została zablokowana. Utrudnienie powstało około godz. 16.25. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 2 godziny" - poinformowała dyrekcja przed godziną 17.
Źródło: tvnwarszawa.pl