Okolice Pożar naczepy tria na S7 Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Pomoc Drogowa 24h Białobrzegi

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- Zapaliła się naczepa. Droga jest zablokowana - dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. Naczepa doszczętnie spłonęła.

Płonąca naczepa blokuje pas awaryjny oraz fragment prawego pasa trasy S7. Są utrudnienia w kierunku Radomia. Utworzył się korek.

Pożar tira na S7 Źródło zdjęcia: Pomoc Drogowa 24h Białobrzegi

Pożar tira na S7 Źródło zdjęcia: Pomoc Drogowa 24h Białobrzegi

Informację o utrudnieniach na odcinku Białobrzegi - Radom podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Doszło do pożaru pojazdu ciężarowego. Droga w kierunku Krakowa została zablokowana. Utrudnienie powstało około godz. 16.25. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 2 godziny" - poinformowała dyrekcja przed godziną 17.