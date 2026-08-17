Wszedł do wyrobiska i zniknął pod wodą. Tragiczny finał poszukiwań
W niedzielę wieczorem strażacy otrzymali zgłoszenie, dotyczące mężczyzny, który wszedł do zbiornika wodnego i zniknął. Zgłoszenie wpłynęło od świadków.
Do zdarzenia doszło na wyrobisku żwirowym w miejscowości Stare Opole, położonej w powiecie siedleckim. Nie ma tam wyznaczonego kąpieliska, teren nie nadaje się do pływania, jest niebezpieczny. Jak wyjaśniła straż, teren w takich miejscach jest nieznany, może się okazać, że jest głęboko albo podłoże jest niestabilne.
Na miejsce zadysponowano zastępy straży pożarnej, także z łodziami oraz specjalistyczną grupę wodno-nurkową.
Był na czterech metrach, nie przeżył
Służby po dojeździe na miejsce podjęły intensywne poszukiwania. - Okazało się, że zbiornik jest bardzo głęboki, miejscami głębokość sięgała nawet powyżej 10 metrów - opisał mł. bryg. Paweł Kulicki ze straży pożarnej w Siedlcach.
Niestety nie udało się odnaleźć mężczyzny w pierwszej fazie poszukiwań. Po kilku godzinach od zgłoszenia wydobył go płetwonurek. - Zauważył go na sonarze. Mężczyzna znajdował się na głębokości około czterech metrów. Niestety obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon - przekazał Kulicki.
Akcja strażaków trwała kilka godzin, zakończyła się przed północą.
Służby zaapelowały o korzystanie wyłącznie z wyznaczonych i strzeżonych kąpielisk.