Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wszedł do wyrobiska i zniknął pod wodą. Tragiczny finał poszukiwań

|
Poszukiwania na żwirowisku pod Siedlcami
Sebastian Kluska o bezpieczeństwie nad wodą: starajmy się korzystać z kąpielisk strzeżonych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Ochotnicza Straż Pożarna w Mokobodach
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Tragedia na żwirowisku pod Siedlcami. To teren, który nie nadaje się do pływania. Nie żyje mężczyzna, który wszedł do wyrobiska i zniknął pod wodą. Po kilkugodzinnej akcji wyłowili go nurkowie. Znajdował się na głębokości czterech metrów.

W niedzielę wieczorem strażacy otrzymali zgłoszenie, dotyczące mężczyzny, który wszedł do zbiornika wodnego i zniknął. Zgłoszenie wpłynęło od świadków.

Do zdarzenia doszło na wyrobisku żwirowym w miejscowości Stare Opole, położonej w powiecie siedleckim. Nie ma tam wyznaczonego kąpieliska, teren nie nadaje się do pływania, jest niebezpieczny. Jak wyjaśniła straż, teren w takich miejscach jest nieznany, może się okazać, że jest głęboko albo podłoże jest niestabilne.

Na miejsce zadysponowano zastępy straży pożarnej, także z łodziami oraz specjalistyczną grupę wodno-nurkową.

Był na czterech metrach, nie przeżył

Służby po dojeździe na miejsce podjęły intensywne poszukiwania. - Okazało się, że zbiornik jest bardzo głęboki, miejscami głębokość sięgała nawet powyżej 10 metrów - opisał mł. bryg. Paweł Kulicki ze straży pożarnej w Siedlcach.

Niestety nie udało się odnaleźć mężczyzny w pierwszej fazie poszukiwań. Po kilku godzinach od zgłoszenia wydobył go płetwonurek. - Zauważył go na sonarze. Mężczyzna znajdował się na głębokości około czterech metrów. Niestety obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon - przekazał Kulicki.

Akcja strażaków trwała kilka godzin, zakończyła się przed północą.

Służby zaapelowały o korzystanie wyłącznie z wyznaczonych i strzeżonych kąpielisk.

Bądź bezpieczny nad wodą
Bądź bezpieczny nad wodą
Źródło zdjęcia: RCB
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
Donald Tusk
Tusk cytowany przez amerykańską prasę. "To zrobiło bardzo duże wrażenie"
TVN24
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
UtonięciaWodaStraż pożarna
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej
Dym nad Gocławkiem. Pali się poddasze kamienicy
Praga Południe
Strażnicy miejscy zostali poszkodowani podczas interwencji (zdjęcie ilustracyjne)
Ruszył z siekierą na funkcjonariuszy. Areszt dla agresywnego 49-latka
Okolice
Pijany 54-latek spowodował wypadek
Szokujące szczegóły wypadku na S7. Przeciągnął nieprzytomną kobietę na fotel kierowcy
Okolice
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Kamienica z hełmem została zabytkiem
Praga Północ
Awaria wodociągowa na Żoliborzu
Podczas remontu ulicy uszkodzili hydrant. Mieszkańcy trzech bloków bez wody
Żoliborz
Remont w rejonie Ronda Wiatraczna
Przebudowa jezdni i chodników. Zwężą Rondo Wiatraczna
Praga Południe
Mężczyzna został wyciągnięty z Wisły (zdjęcie ilustracyjne)
Wszedł do Wisły i zniknął. Tragiczny finał poszukiwań przy Poniatówce
Praga Południe
Nastolatki z Radzymina zostały zgwałcone i zabite
Przełom po 26 latach. Akt oskarżenia za zabójstwo Anny i Marty
Radzymin
Protest przy Torze Wyścigów Konnych Służewiec
Protest przed torem wyścigów. "Wiązanie koniom języka do żuchwy jest zakazane"
Mokotów
Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
W zabytkowej kamienicy zawaliły się stropy. Wymienią uszkodzone elementy
Śródmieście
Wypadek w Chociszewie
Skręcał na stację, uderzyło w niego inne auto. Trzy osoby w szpitalu
Okolice
Andrea Bocelli wystąpi na PGE Narodowym
Andrea Bocelli na Stadionie Narodowym. Jak dojechać i wrócić z koncertu?
Praga Południe
Wysłano pięć zastępów strażaków (zdjęcie ilustracyjne)
Palił się gaz, nocna akcja strażaków
Włochy
Ratusz Bielany
Mieszkańcy skarżą się na odór. Już ponad 1500 zgłoszeń
Bielany
Policjanci pomogli mężczyźnie bezpiecznie wrócić do domu
Wypłacił pieniądze z bankomatu i stracił orientację. Pomogli policjanci
Śródmieście
Dachowanie auta na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzył w sarnę, zginęła pasażerka auta
Okolice
Kamper wjechał w bariery na trasie S8
Zjechał kamperem z jezdni i uderzył w bariery, są ranni
Okolice
Kradzież rolki z naklejkami w markecie w Płońsku
Ukradł naklejki "warte" 16 pluszaków. Nie wie dlaczego, bardzo się wstydził
Okolice
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Ulicami Warszawy przeszła wielka defilada. To był pokaz siły polskiego wojska
Śródmieście
Do tragicznego wypadku w Ciechanowie doszło po godzinie 4 rano
Tragiczny wypadek nad ranem, nie żyje kierowca
Okolice
31-latkowi za m.in. sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, grozi do ośmiu lat więzienia
"W domowych warunkach produkował sterydy anaboliczne"
Okolice
Karol Nawrocki
Prezydent: na sztandarach od wieków jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie SAFE
Śródmieście
Porzucone auto na Ursynowie
Tajemnica porzuconego auta
Ursynów
Jeżozwierz wszedł do domu w gminie Leoncin
"Skosztował roślin w ogrodzie i wszedł do domu"
Okolice
Agresor zaatakował strażników miejskich siekierą (zdj. ilustracyjne)
Awanturował się w domu, zaatakował strażników miejskich, miał siekierę
Okolice
Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn
Ciała w aucie i w bagnie. Oskarżony o dwa zabójstwa
Okolice
31-latek prowadził będąc pod wpływem alkoholu, zasnął za kierownicą
Zatrzymał się na skrzyżowaniu i zasnął
Mokotów
Próba generalna przed defiladą
Defilada na święto wojska. Zamknięte mosty i ulice, zakazy parkowania
Śródmieście
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Nowe informacje
Okolice
Akcja saperów na Grzybowskiej
Cztery tysiące osób ewakuowano, saperzy wydobyli ponad 50 pocisków
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki