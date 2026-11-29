Okolice Wóz strażacki w rowie po zderzeniu z autem osobowym Magdalena Gruszczyńska |

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło w sobotę o godzinie 18.16 w miejscowości Stare Faszczyce, położonej w powiecie warszawskim zachodnim. Jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, kierowca wozu strażackiego OSP Bieniewice jechał zatankować pojazd.

Zderzenie w miejscowości Stare Faszczyce Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

O szczegóły zdarzenia zapytaliśmy policję. - Zderzyły się Volkswagen oraz wóz strażacki. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący Volkswagenem zjechał za blisko osi jezdni i doszło do kolizji - przekazała podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Stołecznej Policji. I dodała, że nie było osób poszkodowanych.

Wóz strażacki zjechał do przydrożnego rowu. Tak samo skończyło jazdę auto osobowe.