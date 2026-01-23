Czołowe zderzenie pod Płockiem. 33-latek nie żyje

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek przed godziną 19 w miejscowości Stare Boryszewo.
- 48-letni kierujący porsche zderzył się czołowo z 33-letnim kierującym fordem. Obydwaj kierowcy trafili do szpitala. Niestety życia 33-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w szpitalu - poinformowała podkomisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
Oba pojazdy zostały doszczętnie zniszczone. W wyniku zderzenia jedno z aut wpadło do przydrożnego rowu.
- Na miejscu funkcjonariusze wykonali czynności pod nadzorem prokuratora. Policjanci zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragicznego wypadku - dodała policjantka.
Droga z Płocka w kierunku Staroźreb była całkowicie zablokowana przez kilka godzin.
Autorka/Autor: dg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Płock