Okolice Zderzenie czterech samochodów i mężczyzna na aucie

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zdarzenie drogowe, Stara Miłosna (Warszawa) Źródło: Kontakt24 / TATS

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o wypadku drogowym, który miał mieć miejsce dziś około godziny 8 w Starej Miłośnie. Dostaliśmy też zdjęcia, na których widać mężczyznę leżącego na samochodzie.

- W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na ulicy Trakt Brzeski w kierunku Warszawy. W zdarzeniu brały udział cztery pojazdy - Peugeot, Mercedes, Alfa Romeo oraz Toyota. Żadna z osób biorących udział w zdarzeniu nie wymagała hospitalizacji. Wszyscy kierujący są trzeźwi z uprawnieniami. Do zdarzenia doszło w ten sposób, że kierujący Peugeotem nie zachował ostrożności przy zmianie pasa ruchu i zderzył się z innymi pojazdami. Sprawca zdarzenia został zatrzymany w związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających - przekazał mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Policjant przekazał nieoficjalnie, że osobą na dachu samochodu był kierujący Peugeotem. Informację o tym przekazali świadkowie zdarzenia.

