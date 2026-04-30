Okolice "Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Nowe informacje w sprawie ataku na wójt Dariusz Gałązka

Prokurator o ataku na wójt gminy Stara Kornica Źródło: TVN24

Prokurator Adrian Wysokiński z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach poinformował, że poszkodowana została przesłuchana. Opisał też, jak wyglądał sam atak.

Motyw działania podejrzanego nieznany

- Pokrzywdzona zna podejrzanego z racji tego, że był wcześniej klientem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Samo zdarzenie było poprzedzone krótką rozmową. Podejrzany poprosił panią wójt, która szła na spotkanie sołtysów organizowane w urzędzie gminy. Po krótkiej rozmowie zaatakował ją, zaczął zadawać ciosy. Zaalarmowani świadkowie zdarzenia odciągnęli napastnika. Pokrzywdzonej została udzielona pomoc - przekazał prokurator Wysokiński.

Powiedział też, że pokrzywdzona nie była w stanie wskazać motywu, którym kierował się napastnik.

- Na chwilę obecną czekamy na opinię o obrażeniach i ich kategorii prawnej. To jest istotne dla treści zarzutu, który usłyszy podejrzany - dodał przedstawiciel prokuratury.

Jeszcze w czwartek 42-letniemu podejrzanemu najprawdopodobniej zostanie postawiony zarzut.

Atak w urzędzie gminy

Do ataku w urzędzie gminy doszło w środę przed godziną 16. Mężczyzna zadał pokrzywdzonej dwa ciosy nożem w szyję i jeden w plecy, w okolicy nerki. Poszkodowana wójt została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Jak informował doktor Mariusz Mioduski, lekarz z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, gdzie przebywa wójt Jerzman, charakter i miejsce obrażeń mogły być "potencjalnie bardzo niebezpieczne dla życia pacjentki". Zapewnił, że poszkodowanej nie zagraża niebezpieczeństwo, ale musi pozostać w szpitalu. Będzie wymagała hospitalizacji i leczenia, w tym leczenia zabiegowego.