Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Nowe informacje w sprawie ataku na wójt

|
Stara Kornica
Prokurator o ataku na wójt gminy Stara Kornica
Źródło: TVN24
W środę w urzędzie gminy Stara Kornica (województwo mazowieckie) 42-latek ranił nożem wójt gminy Beatę Jerzman. Polityczka trafiła do szpitala. Podejrzany został zatrzymany. W czwartek ma usłyszeć zarzut.

Prokurator Adrian Wysokiński z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach poinformował, że poszkodowana została przesłuchana. Opisał też, jak wyglądał sam atak.

Motyw działania podejrzanego nieznany

- Pokrzywdzona zna podejrzanego z racji tego, że był wcześniej klientem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Samo zdarzenie było poprzedzone krótką rozmową. Podejrzany poprosił panią wójt, która szła na spotkanie sołtysów organizowane w urzędzie gminy. Po krótkiej rozmowie zaatakował ją, zaczął zadawać ciosy. Zaalarmowani świadkowie zdarzenia odciągnęli napastnika. Pokrzywdzonej została udzielona pomoc - przekazał prokurator Wysokiński.

Powiedział też, że pokrzywdzona nie była w stanie wskazać motywu, którym kierował się napastnik.

- Na chwilę obecną czekamy na opinię o obrażeniach i ich kategorii prawnej. To jest istotne dla treści zarzutu, który usłyszy podejrzany - dodał przedstawiciel prokuratury.

Jeszcze w czwartek 42-letniemu podejrzanemu najprawdopodobniej zostanie postawiony zarzut.

Atak w urzędzie gminy

Do ataku w urzędzie gminy doszło w środę przed godziną 16. Mężczyzna zadał pokrzywdzonej dwa ciosy nożem w szyję i jeden w plecy, w okolicy nerki. Poszkodowana wójt została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Jak informował doktor Mariusz Mioduski, lekarz z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, gdzie przebywa wójt Jerzman, charakter i miejsce obrażeń mogły być "potencjalnie bardzo niebezpieczne dla życia pacjentki". Zapewnił, że poszkodowanej nie zagraża niebezpieczeństwo, ale musi pozostać w szpitalu. Będzie wymagała hospitalizacji i leczenia, w tym leczenia zabiegowego.

"Usłyszeliśmy tylko huk". To urzędnicy obezwładnili nożownika, który zaatakował wójt
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Usłyszeliśmy tylko huk". To urzędnicy obezwładnili nożownika, który zaatakował wójt

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
ProkuraturaSiedlce
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki