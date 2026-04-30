"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Dwa zarzuty i areszt po ataku na wójt

Sąd Rejonowy w Siedlcach
Podejrzany o atak w urzędzie gminy trafi do aresztu
Źródło: TVN24
W środę w Urzędzie Gminy Stara Kornica (województwo mazowieckie) 42-latek ranił nożem wójt gminy Beatę Jerzman. Podejrzany został zatrzymany i trafił do aresztu. Usłyszał dwa zarzuty: usiłowania zabójstwa i napaści na funkcjonariusza publicznego.

- Sąd rejonowy w Siedlcach uwzględnił wniosek prokuratora rejonowego i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Sąd w stu procentach podzielił argumentację jaka legła u podstaw wniosku. Sąd zgodził się, że istnieje na obawa matactwa i wysokie prawdopodobieństwo orzeczenia surowej kary pozbawienia wolności - poinformował w piątek Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Jak podkreślił, kluczowe znaczenie na dalszym etapie śledztwa będzie miała opinia biegłych psychiatrów, którzy ocenią stan poczytalności podejrzanego.

- Aktualnie składane przez niego wyjaśnienia są niespójne i wewnętrznie sprzeczne. On wprawdzie przyznaje się do popełnienia czynu, ale kwestionuje jego kwalifikację. Sfera motywacyjna będzie przedmiotem dalszych badań - wyjaśnił prokurator.

Jak zaznaczył, mężczyzna był w przeszłości karany, jednak popełnione przez niego czyny nie były przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. Teraz zarzucono mu usiłowanie zabójstwa wójt gminy Stara Kornica oraz napaść na funkcjonariusza publicznego.

Motyw działania podejrzanego nieznany

Dzień wcześniej prokurator Adrian Wysokiński z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach poinformował, że poszkodowana została przesłuchana. Opisał też, jak wyglądał sam atak.

- Pokrzywdzona zna podejrzanego z racji tego, że był wcześniej klientem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Samo zdarzenie było poprzedzone krótką rozmową. Podejrzany poprosił panią wójt, która szła na spotkanie sołtysów organizowane w urzędzie gminy. Po krótkiej rozmowie zaatakował ją, zaczął zadawać ciosy. Zaalarmowani świadkowie zdarzenia odciągnęli napastnika. Pokrzywdzonej została udzielona pomoc - przekazał prokurator Wysokiński.

Powiedział też, że pokrzywdzona nie była w stanie wskazać motywu, którym kierował się napastnik.

- Na chwilę obecną czekamy na opinię o obrażeniach i ich kategorii prawnej. To jest istotne dla treści zarzutu, który usłyszy podejrzany - dodał przedstawiciel prokuratury.

Atak w urzędzie gminy

Do ataku w urzędzie gminy doszło w środę przed godziną 16. Mężczyzna zadał pokrzywdzonej dwa ciosy nożem w szyję i jeden w plecy, w okolicy nerki. Poszkodowana wójt została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Jak informował doktor Mariusz Mioduski, lekarz z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, gdzie przebywa wójt Jerzman, charakter i miejsce obrażeń mogły być "potencjalnie bardzo niebezpieczne dla życia pacjentki". Zapewnił, że poszkodowanej nie zagraża niebezpieczeństwo, ale musi pozostać w szpitalu. Będzie wymagała hospitalizacji i leczenia, w tym leczenia zabiegowego.

Nożownik atakował newralgiczne miejsca. Wójt poważnie ranna

Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
