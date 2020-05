Żuraw ukrzyżowany na polu. "Miał odstraszać inne ptaki"

Martwy żuraw przywiązany na jednym z pól uprawnych sznurkiem za szyję i skrzydła do drewnianych palików wbitych w ziemię. Miał być ostrzeżeniem dla innych ptaków. Na taki widok można było natrafić w miejscowości Stanisławów niedaleko Mińska Mazowieckiego.

"Powrót do średniowiecznych praktyk"

"W średniowieczu osoby, które >>nabroiły<< wieszano na wzgórzach lub przy głównych drogach do miast. Zabieg ten miał dobitnie pokazać kto rządzi na danym terenie i jaką siłą dysponuje. Czasy te odeszły już w zapomnienie ale nie w powiecie mińskim, woj. mazowieckie. Jeden z mieszkańców w sposób jednoznaczny daje znać kto jest >>Panem<< na tym kawałku ziemi" – czytamy w opisie pod zdjęciami z martwym żurawiem na Facebooku Komitetu Ochrony Orłów.

Jak wskazali miłośnicy ptaków, to nie pierwszy taki przypadek. W podobny sposób do tej pory krzyżuje się też inne ptaki: kruki, jastrzębie czy myszołowy. "Ciekawe czy to kiedyś się zmieni?" – zastanawiają się.