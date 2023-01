Policjanci szukali sprawcy kradzieży elektronarzędzi z posesji w gminie Stanisławów. Wartość skradzionych przedmiotów sięgała prawie siedmiu tysięcy złotych. Trop doprowadził śledczych do 28-latka. - Ukrywał się w kradzionej przyczepie kempingowej, przy sobie miał narkotyki - przekazała Elżbieta Zagórska z policji w Mińsku Mazowieckim.

W ostatni poniedziałek, 2 stycznia, do policjantów w Stanisławowie wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do garażu w jednej z miejscowości tej gminy. Zagórska podała, że z wnętrza budynku zostały skradzione elektronarzędzia o wartości prawie siedmiu tysięcy złotych. Na miejsce pojechali policjanci z komisariatu w Stanisławowie.

Na tym jednak nie koniec. Policjanci sprawdzili przyczepę, w której ukrywał się mężczyzna. - Okazało się, że jest kradziona. Dodatkowo, wewnątrz policjanci znaleźli środki odurzające w postaci metamfetaminy należące do 28-latka - wymieniła Zagórska.

W miejscu zameldowania znaleźli więcej kradzionych przedmiotów

- W trakcie sprawdzenia, kryminalni ujawnili tam też inne rzeczy pochodzące z kradzieży. Były to: motocykl, tablica rejestracyjna, przyczepka samochodowa. Na posesji znaleźli także piłki do gry w piłkę nożną, które zostały skradzione w pobliskim klubie sportowym. Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone - opisała dalej policjantka. I dodała: - Mundurowi ze Stanisławowa dowiedli także, że zatrzymany ma więcej za uszami. Przeprowadzone przez nich czynności pozwoliły ustalić, że 28-latek w grudniu minionego roku dopuścił się kradzieży paliwa na stacji paliw w gminie Dobre. Wartość skradzionej benzyny przekroczyła 700 złotych. Czynu tego dokonał, posługując się kradzionymi tablicami rejestracyjnymi. Również w grudniu, mężczyzna dokonał włamania do automatu myjni samochodowej w powiecie wołomińskim.