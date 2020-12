Wędkarz wpadł do kanału. "Prawdopodobnie pod wpływem alkoholu"

Akcja służb w Stanisławowie Pierwszym (powiat legionowski, gmina Nieporęt). Mężczyzna wpadł tam do Kanału Żerańskiego. - Najprawdopodobniej znajdował się pod wpływem alkoholu - przekazała straż pożarna.

O zdarzeniu dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Akcja miała miejsce w Stanisławowie Pierwszym przy ulicy Izabelińskiej. Służby otrzymały informację, że do kanału miał wpaść człowiek. Na miejscu pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz łódź policyjna - opisywał nasz reporter.

Jak zaznaczył, mężczyzna został wyciągnięty z wody. Węgrzynowicz zauważył również, że zachowanie mężczyzny wskazywało na to, że mógł on być nietrzeźwy.

Potwierdziła to straż pożarna. - Wędkarz poślizgnął się i wpadł do wody. Po wydobyciu go na powierzchnię okazało się, że najprawdopodobniej mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Na szczęście nic mu się nie stało i nie miał żadnych obrażeń - był przytomny i kontaktowy - poinformował Łukasz Szulborski z legionowej straży pożarnej.