Dwie kobiety wpadły do wody, jedna nie żyje. Apel policji do świadków

Do Kanału Żerańskiego w Stanisławowie Pierwszym wpadły dwie kobiety. Jedna z nich zmarła. Policjanci apelują do świadków. "Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla wyjaśnienia przyczyn tej tragedii" - podkreśla podkom. Agata Halicka z policji w Legionowie.

Do tragedii doszło 15 listopada 2025 roku około godziny 18 w Stanisławowie Pierwszym. Do Kanału Żerańskiego w okolicy mostu, przy ulicy Izabelińskiej, wpadły dwie kobiety.

"Po przybyciu na miejsce jako pierwsi natychmiast przystąpiliśmy do działań. Obie kobiety zostały wyciągnięte na brzeg. Jedna z nich w stanie hipotermii od razu została przekazana w ręce Zespołu Ratownictwa Medycznego, u drugiej wraz z kolejnym zespołem i WOPR-em przeprowadzaliśmy resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce zostało również zadysponowane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Obie kobiety zostały przetransportowane do szpitala. Nasze działania zakończyliśmy po godzinie 21" – relacjonowali po zdarzeniu strażacy.

Kobiety zostały wyciągnięte na brzeg i zabrane do szpitala. Tam jedna z nich zmarła.

Policja prosi o pomoc

Policjanci z komisariatu w Nieporęcie szukają naocznych świadków oraz osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące mieć znaczenie dla toczącego się postępowania.

"W szczególności prosimy o pomoc i kontakt osoby, które w dniu 15 listopada 2025 roku w godzinach wieczornych w miejscowości Stanisławów Pierwszy, nad Kanałem Żerańskim, widziały dwie kobiety łowiące ryby w miejscu zdarzenia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, były świadkami momentu wpadnięcia kobiet do wody lub przebywały w tym czasie w pobliżu i zauważyły nietypowe zachowanie osób nad wodą. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla wyjaśnienia przyczyn tej tragedii" - podkreśla w komunikacie podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w sprawie, policja prosi o osobisty kontakt z prowadzącym postępowanie pod nr kontaktowym 47 724 88 39 lub kontakt telefoniczny z oficerem dyżurnym komendy policji w Nieporęcie, pod numerem 47 724 88 31 bądź numerem alarmowym 112.

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Węgierskich

Policja
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt z zarzutem prowadzenia po alkoholu. Nie przyznał się
Okolice
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski o nadchodzącej fali mrozu: reagujemy na bieżąco
TVN24
Pożar samochodu, Warszawa
Auto stanęło w płomieniach
Praga Północ
Złotówki Pieniądze PLN
Wyłudzili nawet 498 milionów. Oskarżona "odgrywała w grupie kluczową rolę"
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 24-latka
Był tak pochłonięty segregacją narkotyków, że nie zauważył policjantów
Praga Północ
Pożar mieszkania przy Bohaterów Warszawy
Ogień wydostawał się z okien, strażacy ewakuowali kobietę
Ursus
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
To miał być planowy poród, 30-latka nie żyje. Śledztwo prokuratury
Okolice
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Policjant podejrzany o gwałt. Jedna dymisja, zapowiedź kolejnej
Okolice
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Dwa zdarzenia, sześć aut, jeden kierowca uciekł. Są utrudnienia
Żoliborz
Wykoleił się tramwaj techniczny
Tramwaje wykoleiły się, trzy zdarzenia jednego dnia
Wola
76-latek mieszka w ziemiance nad Wisłą
Od 15 lat mieszka w ziemiance nad Wisłą
Praga Północ
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Wrócił fotoradar rekordzista. Kamera nagrała wandali, sami też oblali się farbą
Ursus
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Pokazał dwa budzące podejrzenia dokumenty
Okolice
Park Akcji "Burza"
Stołeczny park na krótkiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody
Mokotów
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Oblodzone torowisko, tramwaje jeździły objazdami
Praga Południe
Zima w Warszawie
Świąteczny "exodus" mieszkańców stolicy
Śródmieście
Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej
Uszkodzona rura ciepłownicza, kobieta poparzona wrzątkiem. Naprawili awarię
Śródmieście
Pożar w Płocku
Pożar w bloku i ewakuacja. Policja pokazuje nagranie
Okolice
Smog w Warszawie
Kolejny dzień fatalnego powietrza w Warszawie
Śródmieście
Zabytkowy Gołębnik
Gołębnik jak nowy. Zegarmistrz wróci do wyjątkowej wieży
Mokotów
Odcinkowy pomiar prędkości Opacz-Puchały
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na wjeździe do Warszawy
Okolice
Marcin Kierwiński
Policjant podejrzany o gwałt. "Kolejne decyzje personalne w nadchodzących godzinach"
kropka nad i
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Były minister zdrowia został pobity, grożono mu. Jest akt oskarżenia
Okolice
Uroczystości pogrzebowe jazzmana Michała Urbaniaka na Powązkach Wojskowych
"Był mistrzem w wykonywaniu rzeczy niewykonalnych"
Żoliborz
Śnieżny styczeń (zdj. ilustracyjne)
Prezydent Warszawy zwołał sztab kryzysowy
Śródmieście
Zderzenie na moście Północnym
Auta zderzyły się na moście. Jedno z nich obróciło
Białołęka
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Fatalne powietrze w Warszawie, RCB wysłało alerty
Śródmieście
Zdarzenie na Chełmskiej
Uderzył w zaparkowane auta. Był pijany
Mokotów
Zderzenie w Sękocinie
"Obydwaj twierdzą, że mieli zielone"
Okolice
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Martwe dziecko w mieszkaniu. Prokuratura ujawniła przyczynę
Mokotów

