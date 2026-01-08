Dwie kobiety wpadły do wody, jedna nie żyje. Apel policji do świadków

Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego

Do tragedii doszło 15 listopada 2025 roku około godziny 18 w Stanisławowie Pierwszym. Do Kanału Żerańskiego w okolicy mostu, przy ulicy Izabelińskiej, wpadły dwie kobiety.

"Po przybyciu na miejsce jako pierwsi natychmiast przystąpiliśmy do działań. Obie kobiety zostały wyciągnięte na brzeg. Jedna z nich w stanie hipotermii od razu została przekazana w ręce Zespołu Ratownictwa Medycznego, u drugiej wraz z kolejnym zespołem i WOPR-em przeprowadzaliśmy resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce zostało również zadysponowane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Obie kobiety zostały przetransportowane do szpitala. Nasze działania zakończyliśmy po godzinie 21" – relacjonowali po zdarzeniu strażacy.

Kobiety zostały wyciągnięte na brzeg i zabrane do szpitala. Tam jedna z nich zmarła.

Policja prosi o pomoc

Policjanci z komisariatu w Nieporęcie szukają naocznych świadków oraz osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące mieć znaczenie dla toczącego się postępowania.

"W szczególności prosimy o pomoc i kontakt osoby, które w dniu 15 listopada 2025 roku w godzinach wieczornych w miejscowości Stanisławów Pierwszy, nad Kanałem Żerańskim, widziały dwie kobiety łowiące ryby w miejscu zdarzenia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, były świadkami momentu wpadnięcia kobiet do wody lub przebywały w tym czasie w pobliżu i zauważyły nietypowe zachowanie osób nad wodą. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla wyjaśnienia przyczyn tej tragedii" - podkreśla w komunikacie podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w sprawie, policja prosi o osobisty kontakt z prowadzącym postępowanie pod nr kontaktowym 47 724 88 39 lub kontakt telefoniczny z oficerem dyżurnym komendy policji w Nieporęcie, pod numerem 47 724 88 31 bądź numerem alarmowym 112.

