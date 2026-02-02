Zjechał z drogi, uderzył w drzewo, zginął

Do zdarzenia doszło w powiecie legionowskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna podróżujący samochodem osobowym marki Volkswagen w miejscowości Stanisławów Pierwszy z niewiadomych przyczyn zjechał nagle z drogi i uderzył w przydrożne drzewo - informuje nas st. kpt. Damian Górniak ze straży pożarnej w Legionowie. - Mężczyzna podróżował sam - dodaje.

Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon kierowcy. - Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Obecnie oczekujemy na prokuratora, który jest w drodze - wskazuje strażak.

Także Komenda Powiatowa Policji w Legionowie potwierdziła nam zdarzenie. - Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do nas kilka minut przed godziną 12 - powiedziała nadkom. Justyna Stopińska, rzeczniczka legionowskiej policji.

Służby ostrzegają, że w związku z wypadkiem występują utrudnienia. Droga wojewódzka numer 632 jest obecnie zablokowana w obydwu kierunkach. Policja kieruje kierowców na objazdy.