Sprzedawali trujące suplementy. Zarzuty i areszt po dużej akcji policji i prokuratury

Policyjny Black Hawk zawisł nad budynkiem

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, śledztwo w tej sprawie wszczęto 28 listopada 2025 roku. Dotyczy ono wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji zabronionych w sporcie oraz sfałszowanych produktów leczniczych, a także środków spożywczych szkodliwych dla ludzi.

70 policjantów, dziewięć lokalizacji, 11 zatrzymanych

"Oferowane substancje były opatrzone nazwami i oznaczeniami powszechnie znanymi w środowisku sportowym, jako sarmy i peptydy, substancje anaboliczne czy hormonalne, a więc środki które prezentowane są jako wspomagające kondycję, siłę, wytrzymałość, regenerację, podczas gdy w rzeczywistości są to substancje niedopuszczone do obrotu z uwagi na istotne skutki uboczne, istotnie negatywny wpływ na układ krwionośny, hormonalny, mające działanie hepatotoksyczne, onkogenne, a w najlepszym przypadku substancje aktywne będące dopiero w fazie badań lub o nieustalonym działaniu" - wyjaśnia w komunikacie prokuratura. "Realne zagrożenie wynikające ze stosowania tych substancji związane jest przede wszystkim z ich długotrwałym stosowaniem, negatywnie wpływającym na działanie różnych narządów organizmu" - podkreślają śledczy.

Podczas wtorkowej akcji, w trakcie której ponad 70 funkcjonariuszy różnych jednostek policji przeszukało dziewięć lokalizacji – miejsc zamieszkania podejrzanych i miejsc produkcji, przechowywania oraz dystrybucji nielegalnych substancji. W wyniku przeprowadzonych czynności zatrzymano 11 osób w wieku od 26 do 61 lat. Zatrzymań dokonano w Warszawie, Radomiu oraz województwie świętokrzyskim.

"Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszom realizującym czynności, wobec realnej obawy, że ewentualni sprawcy mogą posiadać broń oraz z uwagi na charakter miejsc, w których miały odbyć się przeszukania i zatrzymania, czynności zostały przeprowadzone z udziałem funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, użyto również policyjnego śmigłowca. W czynnościach uczestniczył przedstawiciel Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA)" - informuje prokuratura.

W trakcie akcji funkcjonariusze przejęli kilkanaście tysięcy substancji zabronionych lub wymagających dalszej analizy (głównie przeznaczonych do iniekcji), fiolki, kapsułki, etykiety do oklejania, przedmioty wartościowe - zegarki, złoto, około pół miliona złotych w gotówce, a także broń i narkotyki.

11 osób z zarzutami, cztery w areszcie

Zatrzymanym osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, importu, wytwarzania pod własną marką, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu nielegalnych substancji. "Z uwagi na fakt, że wszystkie działania były prowadzone pod pozorem legalnej działalności, a korzyści majątkowe były przyjmowane, księgowane i przekazywane w sposób mający na celu ukrycie ich nielegalnego pochodzenia - części sprawców przedstawiono także zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy" - zaznacza gliwicka prokuratura.

Wobec siedmiu osób zastosowano dozory policyjne i poręczenia majątkowe. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące.

Prokuratura podkreśla, że "sprawa ma charakter wielowątkowy i skomplikowany". Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, w tym Dział do walki z Cyberprzestępczością, jest jednostką, która specjalizuje się w zwalczaniu przestępczości farmaceutycznej i dopingowej.

Spektakularna akcja w Warszawie

W związku z zatrzymaniami podejrzanych do najbardziej spektakularnej akcji doszło we wtorek przy ulicy Kłopot. W godzinach porannych nad budynkiem krążył policyjny śmigłowiec Black Hawk, z którego po linach zjechało kilku uzbrojonych funkcjonariuszy z oddziału kontrterrorystycznego.

W akcji na terenie stolicy uczestniczył Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA". To elitarna jednostka powołana do zwalczania terroryzmu, zatrzymywania najniebezpieczniejszych przestępców oraz działań wysokiego ryzyka. Oprócz funkcjonariuszy tej formacji, w akcji brało udział również kilka Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji.