Nie zauważył jadącego przed nim rowerzysty

Wypadek w Somiance
12.12. 2025 | Wyraźny wzrost liczby wypadków z udziałem osób na hulajnogach elektrycznych
Źródło: tvn24.pl
62-letni rowerzysta został poważnie ranny po tym, jak uderzył w niego samochód osobowy. Poszkodowany trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność.

W piątek na drodze krajowej numer 62 w Somiance (powiat wyszkowski), około godziny 17.30 doszło do wypadku z udziałem rowerzysty. Było już po zmroku, a zdarzenie miało miejsce na oświetlonym odcinku drogi, na pasie w kierunku Wyszkowa.

"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 19-letni kierujący BMW, jadąc w tym samym kierunku, nie zauważył poruszającego się przed nim rowerzysty i uderzył w niego. 62-letni cyklista doznał poważnych obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala" - poinformowała w komunikacie podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Kierujący BMW został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy.

Jak podkreślili funkcjonariusze, to już kolejne w ostatnim czasie bardzo niebezpieczne zdarzenie drogowe z udziałem rowerzysty.

Wypadek w Somiance
Wypadek w Somiance
Wypadek w Somiance
Źródło: KPP w Wyszkowie
Wypadek w Somiance
Wypadek w Somiance
Źródło: KPP w Wyszkowie
Wypadek w Somiance
Wypadek w Somiance
Źródło: KPP w Wyszkowie
Wypadek w Somiance
Wypadek w Somiance
Źródło: KPP w Wyszkowie
Wypadek w Somiance
Wypadek w Somiance
Źródło: KPP w Wyszkowie
Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadków

Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadków

Więcej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych

Więcej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych

"Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich"

Policjanci zaapelowali do wszystkich rowerzystów o dbanie o własne bezpieczeństwo. "Pamiętajmy, że korzystanie z chodnika jest dozwolone, gdy warunki pogodowe, takie jak śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź lub mgła utrudniają jazdę po ulicy oraz zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty" - podkreślili policjanci. Dodatkowo, przed wyjazdem należy sprawdzić stan techniczny roweru, w szczególności oświetlenie. "Niezwykle ważne jest również korzystanie z elementów odblaskowych, które znacząco poprawiają widoczność po zmroku i w trudnych warunkach atmosferycznych" - dodali.

Zwrócili się także do kierowców. Przypomnieli o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. "W warunkach ograniczonej widoczności należy dostosować prędkość do panującej sytuacji na drodze i zachować wzmożoną czujność wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego" - zaznaczyli. Przypomnieli, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.

Kraksa na parkingu podziemnym

Kraksa na parkingu podziemnym

Zignorowała znak "stop", akurat nadjeżdżał pociąg

Zignorowała znak "stop", akurat nadjeżdżał pociąg

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Wyszkowie

