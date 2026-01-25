Nie zauważył jadącego przed nim rowerzysty

12.12. 2025 | Wyraźny wzrost liczby wypadków z udziałem osób na hulajnogach elektrycznych Źródło: tvn24.pl

W piątek na drodze krajowej numer 62 w Somiance (powiat wyszkowski), około godziny 17.30 doszło do wypadku z udziałem rowerzysty. Było już po zmroku, a zdarzenie miało miejsce na oświetlonym odcinku drogi, na pasie w kierunku Wyszkowa.

"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 19-letni kierujący BMW, jadąc w tym samym kierunku, nie zauważył poruszającego się przed nim rowerzysty i uderzył w niego. 62-letni cyklista doznał poważnych obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala" - poinformowała w komunikacie podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Kierujący BMW został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy.

Jak podkreślili funkcjonariusze, to już kolejne w ostatnim czasie bardzo niebezpieczne zdarzenie drogowe z udziałem rowerzysty.

"Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich"

Policjanci zaapelowali do wszystkich rowerzystów o dbanie o własne bezpieczeństwo. "Pamiętajmy, że korzystanie z chodnika jest dozwolone, gdy warunki pogodowe, takie jak śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź lub mgła utrudniają jazdę po ulicy oraz zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty" - podkreślili policjanci. Dodatkowo, przed wyjazdem należy sprawdzić stan techniczny roweru, w szczególności oświetlenie. "Niezwykle ważne jest również korzystanie z elementów odblaskowych, które znacząco poprawiają widoczność po zmroku i w trudnych warunkach atmosferycznych" - dodali.

Zwrócili się także do kierowców. Przypomnieli o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. "W warunkach ograniczonej widoczności należy dostosować prędkość do panującej sytuacji na drodze i zachować wzmożoną czujność wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego" - zaznaczyli. Przypomnieli, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.

