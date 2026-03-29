Kolejny pożar na składowisku odpadów w Sokołowie

Pożar na składowisku odpadów w Sokołowie
Pożar składowiska odpadów w Sokołowie (maj 2025)
Na składowisku odpadów w podwarszawskim Sokołowie wybuchł pożar. Z ogniem walczyło ponad 50 strażaków. To kolejny pożar w tym miejscu. Składowisko, według inspektorów ochrony środowiska, działa nielegalnie.

Składowisko odpadów znajduje się przy ulicy Wacława w Sokołowie w gminie Michałowice. W jego bezpośrednim sąsiedztwie są hale magazynowe, pola i trasa szybkiego ruchu.

Informację o nocnym pożarze otrzymaliśmy między innymi na Kontakt24. Potwierdziła ją pruszkowska straż pożarna. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło o godzinie 22.10. 

- Płonęła hałda śmieci o powierzchni około 500 metrów kwadratowych - przekazał młodszy kapitan Michał Składanowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. - W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu pracowało 17 jednostek straży z naszego powiatu, łącznie 53 strażaków. Nie mam informacji, aby w zdarzeniu były osoby poszkodowane - poinformował. 

Po godzenie 6.30 działania na miejscu zostały zakończone.  

Kontrole i decyzje o wstrzymaniu działalności

O pożarach na składowisku informowaliśmy czterokrotnie w ubiegłym roku. Jak ustaliliśmy, gdy doszło do pierwszego z nich, składowisku już od kilku miesięcy przyglądał się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Inspektorzy ustalili wówczas, że prowadząca je firma nie posiada stosownych zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami i w lipcu 2023 roku wydali decyzję o wstrzymaniu działalności. Pod koniec ubiegłego roku dowiedzieliśmy się w WIOŚ, że nie była ona nadal prawomocna z powodu odwołania.

W sprawie składowiska interweniowały też władze gminy, które dwukrotnie wzywały spółkę do usunięcia odpadów.

Najpierw kontrola, potem pożary. Aż trzy w tym samym miejscu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najpierw kontrola, potem pożary. Aż trzy w tym samym miejscu

Klaudia Kamieniarz

Trwa śledztwo, ale wątek pożarów nie jest badany

Działalność składowiska zainteresowała także śledczych. Postępowanie w tej sprawie przejął łódzki wydział zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

- Przedmiotem śledztwa jest działalność przynajmniej dwóch zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się nielegalnym obrotem odpadami, jak również poświadczaniem nieprawdy w dokumentach potwierdzających recykling odpadów oraz obrót odpadami - informowała wiosną ubiegłego roku prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

W kolejnych miesiącach okazało się, że śledczy przedstawili zarzuty w wątku dotyczącym składowiska w Sokołowie. - Zarzut ogłoszono wobec prezesa zarządu spółki, zajmującej teren składowiska. Mężczyzna ten został tymczasowo aresztowany - przekazała nam w listopadzie prok. Calów-Jaszewska.

Jak zastrzegła, w ramach śledztwa nie jest badany wątek pożarów.

Klaudia Kamieniarz
