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Okolice

Zlikwidowali laboratorium narkotykowe, zatrzymali cztery osoby

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Policjanci zlikwidowali nielegalne laboratorium
Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
Źródło zdj. gł.: Policja
Policjanci zlikwidowali laboratorium, w którym produkowano narkotyki syntetyczne. Zatrzymali cztery osoby i przejęli 163 kilogramy klofedronu.

Z ustaleń policjantów wynikało, że w miejscowości Lebiedzie, w gminie Sterdyń w powiecie sokołowskim, na jednej z posesji produkowane są narkotyki. W trakcie przeszukania zabudowań gospodarczych znaleźli tam kompletną linię produkcyjną do wytwarzania substancji psychotropowych.

"Sprzęt umożliwiający produkcję na dużą skalę"

"W pomieszczeniach znajdowały się reaktory oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie produkcji na dużą skalę" - podała mł. asp. Aneta Szurowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Policjanci przeszukali cały teren. Znaleźli niespełna 163 kilogramy klofedronu oraz liczne półprodukty i mieszaniny chemiczne, które były częścią trwającego procesu wytwarzania.

Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim

Cztery osoby zatrzymane

W czasie przeszukań zatrzymali trzech mieszkańców powiatu sokołowskiego w wieku 68, 56 i 42 lat oraz 48‑letnią mieszkankę powiatu węgrowskiego.

42‑latek i 48‑latka usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Sokołowie Podlaskim zarzuty dotyczące wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi za to kara od trzech do 20 lat więzienia.

Decyzją sądu kobieta i jeden z mężczyzn spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie tymczasowym.

Policja zaznaczyła, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicja
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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