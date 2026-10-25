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Okolice

Zapłacili za budowę domów, stracili pieniądze. Pięć lat więzienia dla dewelopera

Deweloper skazany za oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Deweloper działał na terenie Sokołowa Podlaskiego (woj. mazowieckie)
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
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Tomasz W., deweloper z Sokołowa Podlaskiego, został skazany na pięć lat więzienia. Od sześciu klientów wziął w sumie około 1,8 miliona złotych w formie zadatków na domy. Z umów się nie wywiązał.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Sokołowie Podlaskim. Tomasz W. został oskarżony o to, że w okresie od 21 września 2021 roku do dnia 26 maja 2025 roku "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc prezesem zarządu dwóch spółek, doprowadził sześciu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie ponad 576 tysięcy złotych i 290 tysięcy euro".

"Z popełnienia tych przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu"

"Pieniądze pobierał tytułem zadatku - poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartych umów na budowę domków. Z tych obowiązków się nie wywiązał, przy czym z popełnienia tych przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu" - informuje w komunikacie Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Sąd Okręgowy w Siedlcach uznał Tomasza W. za winnego i skazał go na pięć lat pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.

W innym procesie skazany na ponad cztery lata więzienia

To nie był pierwszy wyrok w sprawie Tomasza W. 7 kwietnia sąd w innym procesie wymierzył mu karę czterech lat i czterech miesięcy pozbawienia wolności. Orzekł także obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.

Z ustaleń śledczych wynikało, że w okresie od 19 kwietnia 2021 roku do 30 stycznia 2024 roku Tomasz W. doprowadził 13 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie niemal 900 tysięcy złotych.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop
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Tagi:
ProkuraturaSprawy sądowe w PolsceDeweloperzyRynek mieszkaniowySokołów Podlaski
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