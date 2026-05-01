Zapłacili deweloperowi za budowę domków, zostali oszukani. Wyrok

Deweloper skazany za oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Deweloper działał na terenie Sokołowa Podlaskiego (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Maps
Deweloper z Sokołowa Podlaskiego (Mazowsze) został skazany na karę więzienia. Kilkunastu klientów zapłaciło mu za domy modułowe, które nigdy nie powstały lub nie spełniły standardów określonych w umowie. Wkrótce mężczyzna może odpowiedzieć za kolejne oszustwa.

Wyrok w sprawie Tomasza W. zapadł 7 kwietnia w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim. Sąd wymierzył mu karę czterech lat i czterech miesięcy pozbawienia wolności. Orzekł także obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.

Kupili domki, stracili pieniądze

Były prezes dwóch spółek został oskarżony o oszustwa przez Prokuraturę Rejonową w Sokołowie Podlaskim. Akt oskarżenia dotyczył łącznie 11 przestępstw.

Z ustaleń śledczych wynikało, że w okresie od 19 kwietnia 2021 roku do 30 stycznia 2024 roku Tomasz W., w celu wzbogacenia się, doprowadził 13 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie niemal 900 tysięcy złotych.

W komunikacie Prokuratury Okręgowej w Płocku czytamy, że klienci zawarli z deweloperem umowę na budowę domków i wpłacili mu zadatek. Okazało się jednak, że deweloper nie wywiązał się z obowiązków lub wykonał domki w sposób niezgodny z wymaganiami jakościowymi określonymi w umowach.

Jak podkreśla rzecznik płockiej prokuratury Bartłomiej Świderski, deweloper uczynił sobie z oszustw stałe źródło dochodu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Klaudia Kamieniarz

Kolejni poszkodowani klienci

To nie koniec problemów mężczyzny. Prokuratura dodaje, że do Sądu Okręgowego w Siedlcach został skierowany akt oskarżenia, w którym Tomaszowi W. zarzucono popełnienie kolejnych oszustw na rzecz klientów, z którymi zawarł umowy na budowę domków. Według śledczych stracili oni ponad 1,7 miliona złotych.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

ProkuraturaSprawy sądowe w PolsceDeweloperzyRynek mieszkaniowySokołów Podlaski
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
