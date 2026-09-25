Okolice 503 przelewy księgowej, tak z konta szkoły zniknęło 1,5 miliona złotych Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Do zdarzenia doszło w powiecie sokołowskim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prokuratura Okręgowa w Siedlcach skierowała do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Annie M. Śledczy ustalili, że od 20 lipca 2021 roku do 31 marca 2023 roku, działając w krótkich odstępach czasu, przywłaszczyła ona sobie ponad 1,5 miliona miliona z kont szkoły, w której była główną księgową.

"Z rachunków bankowych szkoły dokonała łącznie 503 przelewy, które nie miały odzwierciedlenia w dokumentacji księgowej, na rachunki bankowe prowadzone na jej rzecz, a także na rachunki bankowe prowadzone na rzecz jej matki, do których posiadała dostęp. Pieniądze wypłacała następnie przy użyciu kart bankomatowych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczyniła sobie stałe źródło dochodu" - opisał Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

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Prokuratura: przyznała się

Jak przekazał prokurator, jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego przesłuchana w charakterze podejrzanej, Anna M. przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Zwróciła także całą kwotę, którą sobie przywłaszczyła.

Przestępstwo, którego popełnienie zarzucono podejrzanej zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 15 lat.