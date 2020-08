Miała problemy z oddychaniem po użądleniu pszczoły. Pomogli policjanci z drogówki

Policjanci drogówki uratowali kobietę, która doznała wstrząsu anafilaktycznego po użądleniu pszczoły. Dzięki ich interwencji 53-latka mająca problemy z oddychaniem trafiła na czas do szpitala.

Gdy funkcjonariusze podjechali do niej, okazało się, że chwilę wcześniej użądliła ją pszczoła. - Stan kobiety pogarszał się z minuty na minutę. Nie mogła utrzymać równowagi oraz zaczęła mieć problemy z oddychaniem - zaznacza Ślepowrońska.

"Mogłoby dojść do tragedii"

Funkcjonariusze udzielili kobiecie pomocy i zabrali ją radiowozem do szpitala. - Lekarz dyżurny, w rozmowie z mundurowymi, stwierdził, że to błyskawiczna i fachowa pomoc policjantów uratowała życie 53-letniej mieszkanki Sokołowa Podlaskiego. Kobieta doznała wstrząsu anafilaktycznego i bez natychmiastowej pomocy mogłoby dojść do tragedii - wyjaśnia policjantka.