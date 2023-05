Autobus potrącił kobietę z dwójką dzieci. Nie żyje sześciolatka, pięciolatka jest w stanie ciężkim

czytaj dalej

W najbliższą sobotę odbędzie się kolejna edycja Nocy Muzeów. Stołeczny ratusz zachęca do odkrywania miasta po zmroku. Odbędą się m.in. koncert z pokazami świateł, warsztaty operowe dla dzieci, prezentacja zabytkowych samochodów. To też niepowtarzalna okazja do odwiedzin gabinetu prezydenta Warszawy.