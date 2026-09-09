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Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Okolice

Kolejarze badają przyczyny wypadku. Pierwsze ustalenia

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Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Przedstawicielka PKP PLK o przyczynach wypadku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Komisja kolejowa bada przyczyny wypadku, do którego doszło w miejscowości Sokolniki Suche (Mazowieckie). Do wykolejenia pociągu doszło w wyniku zderzenia z samochodem ciężarowym. Według wstępnych ustaleń kolejarzy, sygnalizator na przejeździe działał prawidłowo.

Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK przekazała, że przejazd kolejowo-drogowy w tej miejscowości jest wyposażony w sygnalizator świetlny.

- Ze wstępnych szacunków wynika, że sygnalizator na przejeździe działał prawidłowo. Ale dodam, że na miejscu pracuje komisja kolejowa, która bada okoliczności zdarzenia i to ona będzie mogła finalnie potwierdzić sprawność wszystkich urządzeń na przejeździe - podkreśliła na antenie TVN24 Znajewska-Pawluk.

Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: TVN24
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Źródło zdjęcia: TVN24
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: TVN24
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Źródło zdjęcia: TVN24
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: TVN24
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: TVN24
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Źródło zdjęcia: TVN24
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Źródło zdjęcia: TVN24
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: TVN24
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: TVN24
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Pociąg wypadek - Sokolniki Suche
Pociąg wypadek - Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: Karolina Koszela
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA

Uszkodzona infrastruktura

Jak dodała, na miejscu wciąż pracują służby. Pociągiem podróżowało 120 osób, około 20 zostało poszkodowanych. Ostatecznie siedem osób trafiło do szpitali w Radomiu, Opocznie i Kielcach. Jedna osoba zmarła.

- Pociąg składał się z sześciu wagonów. Zarówno lokomotywa, jak i wagony, są wykolejone w większym lub mniejszym stopniu, ale wszystkie będą wymagały wkolejenia, ściągnięcia pociągu ze szlaku. Będziemy również szacować straty Polskich Linii Kolejowych - mówiła przedstawicielka PKP PLK. Zastrzegła, że kolejarze będą sprawdzać, jak bardzo została uszkodzona infrastruktura kolejowa. Dopiero z taką wiedzą kolejarze będą mogli stwierdzić, ile potrwa naprawa.

Anna Znajewska-Pawluk zaznaczyła, że w lokomotywie zawsze jest monitoring. Na przejeździe również była kamera.

Wypadek na przejeździe

Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity relacji Lublin Główny - Szczecin Główny "Koziołek" w Sokolnikach Suchych wjechał w samochód ciężarowy.

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz przedstawiciele kolei. Wprowadzono komunikację zastępczą.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkipociągiPKP PLK
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