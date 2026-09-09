Kolejarze badają przyczyny wypadku. Pierwsze ustalenia

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Komisja kolejowa bada przyczyny wypadku, do którego doszło w miejscowości Sokolniki Suche (Mazowieckie). Do wykolejenia pociągu doszło w wyniku zderzenia z samochodem ciężarowym. Według wstępnych ustaleń kolejarzy, sygnalizator na przejeździe działał prawidłowo.
Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK przekazała, że przejazd kolejowo-drogowy w tej miejscowości jest wyposażony w sygnalizator świetlny.
- Ze wstępnych szacunków wynika, że sygnalizator na przejeździe działał prawidłowo. Ale dodam, że na miejscu pracuje komisja kolejowa, która bada okoliczności zdarzenia i to ona będzie mogła finalnie potwierdzić sprawność wszystkich urządzeń na przejeździe - podkreśliła na antenie TVN24 Znajewska-Pawluk.
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Uszkodzona infrastruktura
Jak dodała, na miejscu wciąż pracują służby. Pociągiem podróżowało 120 osób, około 20 zostało poszkodowanych. Ostatecznie siedem osób trafiło do szpitali w Radomiu, Opocznie i Kielcach. Jedna osoba zmarła.
- Pociąg składał się z sześciu wagonów. Zarówno lokomotywa, jak i wagony, są wykolejone w większym lub mniejszym stopniu, ale wszystkie będą wymagały wkolejenia, ściągnięcia pociągu ze szlaku. Będziemy również szacować straty Polskich Linii Kolejowych - mówiła przedstawicielka PKP PLK. Zastrzegła, że kolejarze będą sprawdzać, jak bardzo została uszkodzona infrastruktura kolejowa. Dopiero z taką wiedzą kolejarze będą mogli stwierdzić, ile potrwa naprawa.
Anna Znajewska-Pawluk zaznaczyła, że w lokomotywie zawsze jest monitoring. Na przejeździe również była kamera.