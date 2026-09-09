Okolice Kolejarze badają przyczyny wypadku. Pierwsze ustalenia Katarzyna Kędra |

Przedstawicielka PKP PLK o przyczynach wypadku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK przekazała, że przejazd kolejowo-drogowy w tej miejscowości jest wyposażony w sygnalizator świetlny.

- Ze wstępnych szacunków wynika, że sygnalizator na przejeździe działał prawidłowo. Ale dodam, że na miejscu pracuje komisja kolejowa, która bada okoliczności zdarzenia i to ona będzie mogła finalnie potwierdzić sprawność wszystkich urządzeń na przejeździe - podkreśliła na antenie TVN24 Znajewska-Pawluk.

Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: TVN24 Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Pociąg wypadek - Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: Karolina Koszela Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA

Uszkodzona infrastruktura

Jak dodała, na miejscu wciąż pracują służby. Pociągiem podróżowało 120 osób, około 20 zostało poszkodowanych. Ostatecznie siedem osób trafiło do szpitali w Radomiu, Opocznie i Kielcach. Jedna osoba zmarła.

- Pociąg składał się z sześciu wagonów. Zarówno lokomotywa, jak i wagony, są wykolejone w większym lub mniejszym stopniu, ale wszystkie będą wymagały wkolejenia, ściągnięcia pociągu ze szlaku. Będziemy również szacować straty Polskich Linii Kolejowych - mówiła przedstawicielka PKP PLK. Zastrzegła, że kolejarze będą sprawdzać, jak bardzo została uszkodzona infrastruktura kolejowa. Dopiero z taką wiedzą kolejarze będą mogli stwierdzić, ile potrwa naprawa.

Anna Znajewska-Pawluk zaznaczyła, że w lokomotywie zawsze jest monitoring. Na przejeździe również była kamera.

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Wypadek na przejeździe

Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity relacji Lublin Główny - Szczecin Główny "Koziołek" w Sokolnikach Suchych wjechał w samochód ciężarowy.

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz przedstawiciele kolei. Wprowadzono komunikację zastępczą.