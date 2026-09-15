Okolice Przywrócili rozkładowy ruch pociągów po tragicznym wypadku Oprac. Katarzyna Kędra |

Nowe ustalenia w sprawie katastrofy kolejowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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"Szybciej niż pierwotnie zakładano, Polskie Linie Kolejowe S.A. przywróciły ruch pociągów po drugim torze na linii kolejowej nr 22 na szlaku Wolanów-Przysucha. Od dziś pociągi ponownie kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km/h" - podała we wtorek w komunikacie Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PLK.

Tor był zamknięty po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w Sokolnikach Suchych, do którego doszło 9 września. Z dotychczasowych informacji kolejarzy wynika, że samochód ciężarowy wjechał pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny- Szczecin Główny.

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Zginęła jedna osoba, straty na kilka milionów złotych

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki zignorował czerwone pulsujące światła ostrzegawcze i nie zatrzymał się przed przejazdem, naruszając przepisy ruchu drogowego. W wyniku zderzenia lokomotywa uniosła się i obróciła o 180 stopni, uszkadzając pierwszy wagon składu. Wykolejeniu uległo również pięć kolejnych wagonów. W wypadku zginęła jedna osoba, pasażerka pierwszego wagonu, a cztery osoby zostały ciężko ranne" - przypomniała Znajewska-Pawluk.

Straty w infrastrukturze kolejowej zostały oszacowane przez Polskie Linie Kolejowe na około trzy miliony złotych. Uszkodzeniu uległy między innymi sieć trakcyjna wraz ze słupami, tory oraz podkłady.

W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Pierwszy z torów został udostępniony do ruchu już 11 września. Do tego czasu, od 9 do 11 września, ruch pociągów na szlaku był całkowicie wstrzymany. Pociągi dalekobieżne kursowały trasami objazdowymi przez Kielce, natomiast przewozy regionalne realizowano zastępczą komunikacją autobusową.

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"Przyczyny i okoliczności zdarzenia bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Ostateczne ustalenia dotyczące przyczyn wypadku zostaną przedstawione po zakończeniu prowadzonego postępowania. W wyniku wypadku, od 9.09 do 15.09 do 11:50 opóźnione zostały 274 pociągi na 6075 minut. Odwołano 54 pociągi pasażerskie na części trasy i 7 na całej trasie" - wyliczyła rzeczniczka.