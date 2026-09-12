Otwarcie linii kolejowej po katastrofie. Pociągi kursują wahadłowo
"Zgodnie z obietnicą przywróciliśmy ruch pociągów na linii kolejowej numer 22. Ostatni wagon został wkolejony i zakończyliśmy niezbędne prace. Tym samym chwilę po godzinie 23.25 przywróciliśmy ruch kolejowy na tej trasie" - przekazały PKP Polskie Linie Kolejowe na portalu X.
Ruch wahadłowy
Jak dodano, pociągi kursują ponownie po torze nr 1, z ograniczeniem prędkości do 60 kilometrów na godzinę, a na przejeździe kolejowym - do 20 km/h.
Przewoźnik poinformował w komunikacie, że w sobotę zostaną wznowione prace na linii kolejowej na torze nr 2. W piątek Przemysław Zieliński z biura prasowego PKP PLK przekazał, że od sobotniego poranka ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych będzie odbywał wahadłowo na jednym torze, do czasu aż usunięte zostaną uszkodzenia toru nr 2.
Katastrofa w Sokolnikach Suchych
W środę w Sokolnikach Suchych w powiecie przysuskim w wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu, byli też ranni, w tym maszynista pociągu.
Od północy z czwartku na piątek do piątku do godz. 12 trwał protest, w ramach którego maszyniści pociągów zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do tak zwanej bezpiecznej prędkości, czyli 20 km/h. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa na przejazdach po serii zdarzeń i wypadków, do jakich doszło o ostatnim czasie.