Mężczyzna zginął pod kołami ciągnika rolniczego
Do zdarzenia doszło w czwartek rano. O godzinie 10.32 do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wpłynęło zgłoszenie dotyczące wypadku w miejscowości Sokolniki, poza drogą publiczną.
Leżał na ziemi w pobliżu zarośli
"Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 54‑letni kierowca ciągnika rolniczego z podczepioną prasą poruszał się drogą prowadzącą do pobliskich pól. W trakcie jazdy najechał na 70‑letniego mężczyznę, który leżał na ziemi w pobliżu zarośli. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Kierowca ciągnika był trzeźwy" - poinformowała oficer prasowa policji w Garwolinie komisarz Małgorzata Pychner.
Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policjantów ruchu drogowego. Czynności procesowe prowadzi grupa dochodzeniowo‑śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, pod nadzorem prokuratora. Policjantka podkreśliła, że trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego tragicznego wypadku.