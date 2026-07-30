Okolice Mężczyzna zginął pod kołami ciągnika rolniczego Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie garwolińskim (Mazowieckie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP w Garwolinie

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Do zdarzenia doszło w czwartek rano. O godzinie 10.32 do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wpłynęło zgłoszenie dotyczące wypadku w miejscowości Sokolniki, poza drogą publiczną.

Leżał na ziemi w pobliżu zarośli

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 54‑letni kierowca ciągnika rolniczego z podczepioną prasą poruszał się drogą prowadzącą do pobliskich pól. W trakcie jazdy najechał na 70‑letniego mężczyznę, który leżał na ziemi w pobliżu zarośli. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Kierowca ciągnika był trzeźwy" - poinformowała oficer prasowa policji w Garwolinie komisarz Małgorzata Pychner.

Śmiertelne potrącenie w miejscowości Sokolniki Źródło zdjęcia: KPP w Garwolinie

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policjantów ruchu drogowego. Czynności procesowe prowadzi grupa dochodzeniowo‑śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, pod nadzorem prokuratora. Policjantka podkreśliła, że trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego tragicznego wypadku.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 1⃣ wypadku ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 1⃣2⃣0⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/TqIHTsLv0v — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 30, 2026 Rozwiń https://twitter.com/PolskaPolicja/status/2082707476139393262